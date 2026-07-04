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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

قبل ساعات قليلة، كتب منتخب مصر صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما تجاوز عقبة أستراليا بركلات الترجيح ليبلغ دور الـ16 من كأس العالم 2026 لأول مرة على الإطلاق فلم يكن التأهل مجرد انتصار رياضي، بل حمل معه مكاسب تاريخية ومالية ومعنوية، لتتحول رحلة "الفراعنة" في المونديال إلى قصة نجاح تثير أحلام الجماهير.

ليلة صنعت التاريخ

عاش المنتخب المصري واحدة من أعظم لياليه في تاريخ كأس العالم، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في دور الـ32.

منتخب مصر

بهذا الإنجاز، تجاوز "الفراعنة" كل النتائج السابقة في مشاركاتهم المونديالية، ليحققوا أفضل إنجاز في تاريخ المنتخب، ويصبحوا ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم خلال النسخة الحالية من البطولة.

17.5 مليون دولار رحلة المجد تملأ خزائن الفراعنة

لم يقتصر الإنجاز على الجانب الفني فقط، بل انعكس أيضًا على العائدات المالية التي حققها المنتخب المصري.

ووصل إجمالي الجوائز المالية إلى 17.5 مليون دولار، بعدما حصل المنتخب على 2.5 مليون دولار مقابل الاستعداد للمشاركة، و10 ملايين دولار نظير التأهل إلى النهائيات، ثم مليون دولار بعد بلوغ دور الـ32، قبل أن يضيف 4 ملايين دولار أخرى عقب التأهل إلى دور الـ16.

منتخب مصر

كما ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية التي تشارك لاعبيها مع المنتخب عوائد إضافية، مع استمرار رحلة الفراعنة في البطولة.

سمعة عالمية وإنجاز يعيد رسم الصورة

يحمل المنتخب المصري لقب أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية، لكن النجاح في كأس العالم ظل الحلم الأكبر لسنوات طويلة.

واليوم، نجح المنتخب في تغيير هذه الصورة، بعدما أثبت قدرته على منافسة كبار المنتخبات العالمية، وهو ما يمنحه دفعة قوية على مستوى التصنيف الدولي، ويعزز مكانته بين نخبة منتخبات العالم.

موعد مع الكبار في ثمن النهائي

تتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المقبلة، حيث ينتظر المنتخب المصري الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر.

وإذا سارت الأمور وفق التوقعات، فقد يكون عشاق الكرة على موعد مع مواجهة تاريخية تجمع الفراعنة بحامل اللقب، في اختبار سيكون الأبرز في مشوار المنتخب خلال البطولة.

مشوار بلا هزيمة يزيد الطموحات

وما يزيد من قيمة الإنجاز أن المنتخب المصري لم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن، بعدما خاض أربع مباريات حقق خلالها فوزا وثلاثة تعادلات، قبل أن يحسم لقاء أستراليا بركلات الترجيح.

هذا السجل المميز يعكس شخصية المنتخب وقدرته على الصمود في أصعب اللحظات، ويمنح الجماهير المصرية الأمل في مواصلة كتابة التاريخ خلال الأدوار المقبلة، خاصة بعد أن تحول حلم التأهل إلى دور الـ16 إلى حقيقة، وأصبحت طموحات الفراعنة تتجاوز مجرد المشاركة، نحو صناعة إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية.

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