أنت عارف أنك جامد.. عمرو يوسف يدعم محمد هاني بعد مباراة منتخب مصر

حرص الفنان عمرو يوسف، على دعم الكابتن محمد هاني، لاعب منتخب مصر بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها بعد هدفه العكسي الذي أعطى التعادل لـ أستراليا.

ووجه عمرو يوسف، رسالة دعم لـ محمد هاني، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

وكتب عمرو يوسف، عبر انستجرام: «زي ما انت عارف انا بنحب الهزار انت عارف انك جامد وجامد أوي كمان، شد حيلك يا بطل اللي جي عظيم بإذن الله».

واستطاع منتخب مصر، الفوز على أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم لكرة القدم، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

أعمال عمرو يوسف

وكان عمرو قد احتفل مؤخرا بنجاح مسلسله الفرنساوي الذي تصدر قمة محركات البحث و المشاهدات عبر منصة يانجو حتى بعد انتهاء عرضه.

المسلسل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و تم عرضه عبر منصة يانجوبلاي و قنوات st السعودية.

ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد، المسلسل مكون من 10 حلقات.

مسلسل الفرنساوي

وضم مسلسل “الفرنساوي” مجموعة كبيرة من النجوم، إلى جانب عمرو يوسف، من بينهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإنجي كيوان وأحمد بهاء، كما شهد العمل ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، وهو ما أضاف تنوعًا كبيرًا للأحداث والشخصيات.