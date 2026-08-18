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من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين

تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
ايمان البكش

في قلب مصر الجديدة، حيث تمتزج العمارة القديمة بملامح القاهرة الحديثة، تستعد منطقة الكوربة لتغيير جديد يعيد تقديم أحد شوارعها التاريخية بصورة أكثر تنظيما وجاذبية، مع بدء أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على الهوية المعمارية للمنطقة، وفي الوقت نفسه تطوير الخدمات والمرافق وتحسين تجربة المواطنين والزائرين.

المشروع لا يقتصر على تجميل الشارع أو رفع كفاءة مرافقه، لكنه يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة إحياء المنطقة والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية، مع تحويل شارع إبراهيم باشا إلى مساحة مفتوحة للمشاة، ودعم الحركة التجارية والسياحية في الكوربة.

300 متر تتحول إلى مساحة للمشاة

يمتد شارع إبراهيم باشا لمسافة تقترب من 300 متر، ومن المقرر أن يشهد تغييرا كبيرا في شكله واستخدامه، من خلال تخصيصه للمشاة، مع توسعة الأرصفة وإنشاء مساحات خضراء وممرات للدراجات ومقاعد للجلوس.

كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة مفتوحة للمطاعم، لتوفير مساحة أكثر راحة وتنظيما للزائرين، إلى جانب خلق أجواء مناسبة لتنشيط الحركة التجارية ودعم أصحاب المحلات والأنشطة المختلفة الموجودة بالمنطقة.

 تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين

تطوير المرافق قبل الشكل الخارجي

وراء الصورة الجديدة التي سيظهر بها الشارع، هناك أعمال لتطوير البنية الأساسية، تشمل رفع كفاءة شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات، بما يضمن أن يكون التطوير شاملا ولا يقتصر على الشكل الخارجي فقط.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 20 مليون جنيه، ممولة بالكامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتشمل الأعمال تطوير واجهات 13 عمارة، وتنفيذ أعمال الأرضيات والتشجير، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والمقاعد، إلى جانب تطوير شبكات المرافق.

الحفاظ على هوية الكوربة

أحد أبرز أهداف المشروع هو الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة الكوربة، خاصة أن المنطقة تعد من أبرز المناطق التي تحمل قيمة تاريخية وحضارية في مصر الجديدة.

ولهذا، تأتي أعمال التطوير بهدف إبراز الملامح المعمارية القائمة وإعادة تقديمها بصورة أكثر وضوحا، بدلا من تغيير هوية المكان، مع تحسين الخدمات والمرافق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والأنشطة التجارية.

 تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين

البداية كانت بتطوير 64 محلا

ولا يبدأ مشروع شارع إبراهيم باشا من الصفر، إذ سبقت الأعمال الحالية مرحلة أولى شهدت تطوير واجهات 64 محلا تجاريا من خلال المشاركة المجتمعية، وهو ما ساهم في تحسين الشكل العام للمنطقة ومهد لاستكمال خطة التطوير.

وتكشف هذه الخطوة عن اتجاه للاعتماد على التكامل بين جهود الدولة والمشاركة المجتمعية، خاصة في المناطق التي تمثل جزءا من الذاكرة العمرانية والتاريخية للمدينة.

من شارع تقليدي إلى وجهة سياحية وتجارية

الهدف النهائي للمشروع يتجاوز تحسين المظهر العام، إذ تسعى خطة التطوير إلى تحويل شارع إبراهيم باشا إلى وجهة سياحية وتجارية جاذبة، تستفيد من موقعه وطابعه المعماري، وتوفر في الوقت نفسه مساحة مناسبة للمواطنين والزائرين.

ومن شأن تحويل الشارع إلى منطقة للمشاة، مع وجود المساحات الخضراء والمقاعد وممرات الدراجات والمطاعم، أن يغير طبيعة استخدام المكان، ويمنحه فرصة أكبر لاستقبال الزائرين وتنشيط الحركة التجارية.

 تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين

موعد منتظر لافتتاح الشارع

وبحسب خطة التنفيذ، من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا وافتتاحه أمام المواطنين خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2027، ليظهر الشارع في صورة جديدة تجمع بين الحفاظ على ملامح الكوربة التاريخية وتطوير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.

وتتواصل المتابعة المستمرة لأعمال المشروع بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة القاهرة والجهات المعنية، مع التركيز على تنفيذ مختلف مكونات التطوير بصورة متكاملة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

منطقة الكوربة مصر الجديدة شارع إبراهيم باشا

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