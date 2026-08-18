هاري كين يفتح ملف التجديد مع بايرن ميونخ.. "الوقت مناسب لبدء المفاوضات"

فتح الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الباب أمام بدء مفاوضات تجديد عقده مع النادي الألماني، في ظل تبقي موسم واحد فقط على نهاية ارتباطه بالفريق.

وينتهي عقد كين مع بايرن ميونخ في 30 يونيو 2027، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك مبكرًا من أجل حسم مستقبل هداف الفريق، خاصة مع تمسك الجهاز الفني باستمراره.

كين يحدد موعد مفاوضات التجديد

وقال كين: "لقد أوضحنا أننا نريد التحدث عن هذا الأمر بعد كأس العالم وبعد عطلتي. لذلك لا أعرف حتى الآن الموعد المحدد، لكن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

وأضاف: "سنبدأ المحادثات، وكما قلت من قبل، نحن هادئون، وأعتقد أنهم هادئون أيضًا".

وتابع المهاجم الإنجليزي: "الآن هو بالطبع الوقت المناسب لبدء المحادثات، نظرا لأنه لم يتبق أمامنا سوى عام واحد. هذا أمر مهم".

بايرن يتمسك باستمرار هاري كين

ويحصل كين، البالغ من العمر 33 عاما، على راتب إجمالي يقدر بنحو 25 مليون يورو سنويًا، منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في أغسطس 2023 قادما من توتنهام.

ويبدو أن النادي الألماني حريص على استمرار المهاجم الإنجليزي، في ظل أرقامه الاستثنائية منذ وصوله إلى ملعب أليانز أرينا.

وسجل كين 146 هدفا وصنع 33 تمريرة حاسمة خلال 147 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونخ، ليصبح أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق.

أولي هونيس: لا أرى كين يرحل

من جانبه، أعرب أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، عن ثقته في استمرار المهاجم الإنجليزي مع الفريق.

وقال هونيس: "لم أتحدث مباشرة مع هاري حول هذا الأمر، لكنني أعرف أنه سعيد جدًا في ميونخ. ونحن أيضًا سعداء جدًا به، ولا يوجد في الحقيقة أي سبب يدفعه للرحيل العام المقبل. على الأقل، لا أراه يرحل".

وتشير هذه التصريحات إلى رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار العلاقة، مع ترقب انطلاق المفاوضات خلال الأيام المقبلة لحسم مستقبل أحد أبرز مهاجمي بايرن ميونخ.