موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عمرو محمد علي

قررت أسرة الفنان عمرو محمد علي إقامة العزاء بمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد حيث من المقرر ان يشهد حضور عدد من النجوم.

طليقة عمرو محمد علي ترثيه

من ناحية أخرى نشرت بدور زاد طليقة الفنان الراحل عمرو محمد علي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترثي فيه الفنان الراحل.

وقالت طليقة عمرو محمد علي : “والد ابنتي في ذمة الله، وتقبله الله بواسع رحمته، ونسامحه، جعل الله مرضه في ميزان حسناته، مع السلامة يا عمرو”.

وفاة عمرو محمد علي

ورحل الفنان عمرو محمد علي عن عالمنا أمس الإثنين 17 أغسطس 2026، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، إثر سنوات من المعاناة مع مرض التصلب المتعدد، الذي أثر على قدرته على الحركة وأبعده عن الساحة الفنية لسنوات.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عمرو محمد علي

كشف شقيق الفنان الراحل، أحمد، أن الحالة الصحية لعمرو محمد علي شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تتفاقم حالته بصورة مفاجئة.

وأوضح أن الفنان الراحل أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده، كما امتنع عن تناول الطعام والشراب خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة .

وتأتي وفاة عمرو محمد علي بعد أيام قليلة فقط من حديثه عن تحسن حالته الصحية، إذ كان قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أنه أصبح أفضل، وأنه يحصل على الجرعة العلاجية الخاصة به بصورة منتظمة، وكان يتلقى حقنة كل شهرين لتخفيف شدة الأعراض.