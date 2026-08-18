محافظ الإسكندرية يعتمد الحد الأدنى للبكالوريا بمجموع 208 درجات

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، خفض الحد الأدنى للقبول بالبكالوريا المصرية (الثانوية العامة) إلى 208 درجة كمرحلة ثانية للعام الدراسي 2026 / 2027 بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة باستثناء إدارات ( منتزه أول ، منتزه ثان، العجمي) وفقًا للأماكن الشاغرة بكل مدرسة، وذلك في إطار استكمال أعمال تنسيق القبول بالبكالوريا المصرية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية

كما اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بواقع 190 درجة كمرحلة ثانية للعام الدراسي 2026 / 2027 وبما يتناسب مع الأماكن المتاحة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن خفض الحد الأدنى للقبول بالبكالوريا المصرية إلى 208 درجة كمرحلة ثانية يأتي في إطار استكمال أعمال التنسيق وفقًا للأماكن المتاحة بالمدارس، بما يتيح فرصة أكبر للطلاب للالتحاق بالبكالوريا المصرية، مؤكدًا استمرار متابعة أعمال التنسيق وتيسير الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم على إتاحة الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالبكالوريا المصرية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027.