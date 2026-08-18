قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ Forbes Global Properties التعاون المشترك
علاج للإكتئاب والتوتر العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة مغشوشة من الأسواق
"معلومات الوزراء" يستعرض مؤشرات صناعة الحرير عالمياً ومحلياً
طليقة عمرو محمد علي ترثي الراحل بكلمات مؤثرة
مبابي أمام معضلة الكرة الذهبية.. هل تكسر الأرقام الفردية لعنة «الصفر الكبير»؟
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل
"طريقك لتكون حكماً حديثاً".. لجنة الحكام تطلق منصة جديدة ضمن خطة التطوير
بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دفاع النواب: جهود الداخلية في مكافحة الجريمة نقطة مضيئة في مسيرة العمل الوطني

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأنه ثبت للقاصي والداني بأن جهود وزارة الداخلية مثلت نقطة مضيئة في مسيرة العمل الوطني، بعدما نجحت في التعامل مع العديد من التحديات والملفات الأمنية بكفاءة واقتدار، وان الطفرة الامنية التي حققتها الشرطة في ثوبها الجديد ، تحملت فيها جميع الاعباء والظروف ، وباتت نموذج للنجاح في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي .

وبين وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، بان المتغيرات التي طرات علي المجتمع المصري بفعل التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا ، مستحدثه وغريبة علي المصريين ، ودليل ذلك كم الجرائم التي شاهدناها علي مدار الايام الماضية ، والتي واجهتها الشرطة المصرية ، باستحداث ادارات واجهزة معلومات وكان لها دور كبير في مكافحة الجريمه وضبط مرتكبي الجرائم خلال ساعات ، منوها بأن ما تحقق من نجاحات أمنية لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة جهود متواصلة، وتخطيط دقيق، وتطوير مستمر للقدرات والإمكانات، إلى جانب وعي كامل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزة الأمن.

وأوضح المصري بأن رجال الشرطة، في مختلف مواقعهم، اثبتو قدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل في ظل ظروف وتحديات متغيرة، مقدمين نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتعامل الاحترافي مع مختلف المواقف.

الشرطة المصرية تظل أحد أهم ركائز الاستقرار الوطني

 

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن الشرطة المصرية ، تظل بما تبذله من جهود وتضحيات، أحد أهم ركائز الاستقرار الوطني، وشعاع امل للدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن، مهما تعددت أشكالها وتغيرت طبيعتها.

واختتم المصري بان جهود الشرطة المصرية امتدت اصداؤها باشادات الخارج، وحظيت جهودها في مكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بإشادات وتقدير عالمي ودولي، بما يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة التي باتت تتمتع بها الأجهزة الأمنية المصرية.

ابراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

التكييف

بين الجدار والحرارة.. سر بسيط يحول المكيف إلى جهاز لاستهلاك الكهرباء دون التبريد

محمد صلاح

صلاح يشعل المدرجات التركية.. 4 أسرار تكشف سر الانفجار البدني للنجم مع طرابزون سبور

أسعار حلاوة المولد 2026 بمنافذ التموين.. تبدأ من 175 جنيهًا

أسعار حلاوة المولد 2026 بمنافذ التموين .. تبدأ من 175 جنيهًا

بالصور

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد