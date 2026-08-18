دفاع النواب: جهود الداخلية في مكافحة الجريمة نقطة مضيئة في مسيرة العمل الوطني

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأنه ثبت للقاصي والداني بأن جهود وزارة الداخلية مثلت نقطة مضيئة في مسيرة العمل الوطني، بعدما نجحت في التعامل مع العديد من التحديات والملفات الأمنية بكفاءة واقتدار، وان الطفرة الامنية التي حققتها الشرطة في ثوبها الجديد ، تحملت فيها جميع الاعباء والظروف ، وباتت نموذج للنجاح في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي .

وبين وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين ، بان المتغيرات التي طرات علي المجتمع المصري بفعل التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا ، مستحدثه وغريبة علي المصريين ، ودليل ذلك كم الجرائم التي شاهدناها علي مدار الايام الماضية ، والتي واجهتها الشرطة المصرية ، باستحداث ادارات واجهزة معلومات وكان لها دور كبير في مكافحة الجريمه وضبط مرتكبي الجرائم خلال ساعات ، منوها بأن ما تحقق من نجاحات أمنية لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة جهود متواصلة، وتخطيط دقيق، وتطوير مستمر للقدرات والإمكانات، إلى جانب وعي كامل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزة الأمن.

وأوضح المصري بأن رجال الشرطة، في مختلف مواقعهم، اثبتو قدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل في ظل ظروف وتحديات متغيرة، مقدمين نموذجًا في الانضباط والجاهزية والتعامل الاحترافي مع مختلف المواقف.

الشرطة المصرية تظل أحد أهم ركائز الاستقرار الوطني

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن الشرطة المصرية ، تظل بما تبذله من جهود وتضحيات، أحد أهم ركائز الاستقرار الوطني، وشعاع امل للدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وحماية مقدرات الوطن، مهما تعددت أشكالها وتغيرت طبيعتها.

واختتم المصري بان جهود الشرطة المصرية امتدت اصداؤها باشادات الخارج، وحظيت جهودها في مكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بإشادات وتقدير عالمي ودولي، بما يعكس مستوى الاحترافية والكفاءة التي باتت تتمتع بها الأجهزة الأمنية المصرية.