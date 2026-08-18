العربي الناصري: خط العلمين – موسكو يعكس نجاح الدولة في تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد عالمي

أكد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة «إير كايرو» من مطار العلمين الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو، يمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ موقع العلمين والساحل الشمالي كأحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.

افتتاح خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو

وقال «أبو العلا» إن افتتاح خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو يحمل أهمية تتجاوز الجانب السياحي، باعتباره خطوة تعكس تطور البنية الأساسية والخدمات التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، وتفتح المجال أمام مزيد من الحركة السياحية والاستثمارية، فضلًا عن دعم قطاعات النقل والفنادق والمطاعم والخدمات والأنشطة الترفيهية.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن السوق الروسية تعد من الأسواق المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، ومن ثم فإن تعزيز الربط الجوي المباشر معها يمثل فرصة حقيقية لزيادة أعداد الوافدين إلى المقاصد الساحلية، مؤكدًا أن نجاح الرحلات المنتظمة سيشجع على فتح خطوط جديدة وربط مطار العلمين بمزيد من العواصم والمدن العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرحلة الأولى التي ضمت 176 راكبًا تعكس حجم الطلب على المقاصد السياحية المصرية، وتؤكد أن العلمين باتت تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها للمنافسة على مستوى الأسواق الدولية، خاصة في ظل ما تشهده من طفرة عمرانية وسياحية واستثمارية غير مسبوقة.

وأكد «أبو العلا» أن التحول الذي تشهده العلمين والساحل الشمالي يمثل نموذجًا مهمًا لكيفية توظيف المقومات الطبيعية والجغرافية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع الساحل الشمالي باعتباره وجهة صيفية موسمية فقط، وإنما تعمل على تحويله إلى مجتمع عمراني وسياحي متكامل قادر على جذب الزائرين والاستثمارات طوال العام.

تطوير منظومة الطيران والسياحة

وشدد رئيس الحزب العربي الناصري على أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران والسياحة، وزيادة عدد الرحلات الدولية المباشرة إلى مطار العلمين، مع العمل على تحسين تجربة السائح وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات، بما يعزز قدرة المقصد المصري على المنافسة واستقطاب أسواق سياحية جديدة.

وأشار إلى أن تنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على سوق واحدة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع السياحي على مواجهة المتغيرات الدولية وتحقيق نمو أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف العواصم العالمية يحقق عوائد اقتصادية متعددة، ويدعم حركة الاستثمار ويوفر فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص.

وأكد أن ربط العلمين بموسكو يمثل بداية يمكن البناء عليها ضمن خطة أوسع لتطوير شبكة الطيران الدولية للمطار، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والاستثمارية للساحل الشمالي، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ صورة مصر كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.