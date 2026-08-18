نائب محافظ الإسكندرية تبحث تفعيل مبادرة “بي جرين” لدعم الوعي البيئي*

اجتمعت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم مع أعضاء مؤسسة «أيقونة الخير للتنمية المستدامة»، لبحث المبادرة المجتمعية “بي جرين” وآليات التعاون وتفعيل أنشطتها بالمحافظة.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء المؤسسة أهداف المبادرة، باعتبارها مشروعًا تنمويًا مجتمعيًا يستهدف دعم الوعي البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مشاركة المواطنين والشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتدريبية ومبادرات ميدانية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

وتستهدف المبادرة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم، وتنفيذ ندوات وورش عمل عملية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، إلى جانب تنفيذ فاعليات للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ترحب بالمبادرات الجادة التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود المحافظة للارتقاء بجودة الحياة والحفاظ على البيئة.

وأضافت الدكتورة أميرة يسن أن الشباب يمثلون عنصرًا رئيسيًا في إنجاح المبادرات التوعوية والمجتمعية، لما يمتلكونه من طاقات وقدرات يمكن توظيفها في نشر الرسائل الإيجابية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات وتحويل الأفكار إلى أنشطة ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت نائب المحافظ أن محافظة الإسكندرية تعمل على دعم المبادرات التي تتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع العمل التطوعي والمجتمعي، مع أهمية وضع برامج تنفيذية واضحة قابلة للقياس، بما يضمن استدامة أثر تلك المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

ويأتي اللقاء في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة، بما يدعم جهود التوعية البيئية، ويمكّن الشباب، ويعزز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.