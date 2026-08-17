رضوان : تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتطلب تعديلاً تشريعياً

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن دراسة مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ليست فكرة جديدة، موضحًا أن تنفيذها يتطلب وضع إطار تشريعي مناسب وإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لعمل البورصة.

وقال رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن غالبية البورصات حول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو ما يمنحها قدرًا أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات، إلى جانب تسهيل التعاون والشراكات مع المؤسسات والبورصات الأجنبية.

وأضاف أن عدد المستثمرين في البورصة المصرية يبلغ نحو 400 ألف مستثمر، وفقًا لآخر إحصاء، مشيرًا إلى أن اتساع قاعدة المستثمرين يمثل أحد العوامل الداعمة لزيادة رأس مال البورصة وتعزيز قدرتها على مواصلة التطوير والنمو.

بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح أن التحول إلى نموذج الشركة المساهمة يمكن أن يسهم في تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق المالية العالمية.

