الزمالك يكشف عن حقيقة المفاوضات لإعادة جون إدوارد لمنصب المدير الرياضي| خاص

نفى مصدر داخل نادي الزمالك بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود تحركات من جانب مجلس إدارة النادي لإعادة جون إدوارد إلى منصب المدير الرياضي.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله حول تواصل مسئولي الزمالك مع المدير الرياضي السابق من أجل إقناعه بالعودة غير صحيح، مطالبًا وسائل الإعلام وجماهير النادي بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تخص القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة حريص على الحفاظ على استقرار النادي، وسيتعامل مع أي معلومات غير صحيحة قد تؤثر على الأجواء داخل الزمالك.

كان جون إدوارد قد تقدم باستقالته من منصب المدير الرياضي للزمالك قبل نحو ثلاثة أسابيع، ووافق مجلس الإدارة على الاستقالة، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، وفقًا لما جاء في بيان رسمي سابق للقلعة البيضاء.