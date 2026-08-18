تنفيذي بورسعيد يصدق على عدد من القرارات المهمة لدعم المشروعات التعليمية والصحية والإسكان

شهدت جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، اليوم ، مناقشة واستعراض عدد من المذكرات والطلبات المتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، واتخاذ مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم المشروعات التعليمية والصحية والإسكان والتنمية العمرانية، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء و بورفؤاد و المديريات

التصديق على طلب تخصيص أرض لإقامة حضانة ملحقة بمدرسة بورسعيد المتكاملة للغات

و خلال فعاليات الجلسة، صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون على دراسة مذكرة إدارة التخطيط العمراني بشأن الطلب المقدم من مدرسة الرسالة الحديثة للغات بطلب تخصيص قطعة الأرض الكائنة أمام المدرسة بمساحة (١٥٥٥م٢) لإنشاء ملحق للمدرسة بمنطقة - زمزم - حي الضواحي

ووافق المجلس على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من شركة الفتح للمقاولات العمومية والتوريدات بتخصيص قطعة أرض لتشوين الخامات ( الطوب الأسمنتى - السيراميك ) ضمن تنفيذ أعمال عدد (۱۱۱) عمارة اسكان اجتماعي قبلي منطقة محمد مهران محافظة بورسعيد على أن يتم استغلالها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال

وبشأن مذكرة إدارة الأملاك حول الطلب المقدم من هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بطلب تخصيص قطعة بساحة ١٥٠٠ م٢ الي ۲۰۰۰م ۲ أرض لإقامة مركز تدريب وقاعات ووحدات دعم إداري وخدمي للعاملين بمنشأت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد فقد وافق المجلس مبديا على أن يتم تحديد الأرض من قبل مديرية الإسكان

وصدق المجلس التنفيذي على مذكرة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد والخاصة بطلب تعديل قرار ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٥٠٠م۲ للجهاز التنفيذي لإقامة حضانة عليها ملحقة لمدرسة بورسعيد المتكاملة للغات

وصدق أيضا المجلس على مناقشة ما ورد بكتابي وزارة التنمية المحلية والبيئة ، والكتاب الدورى رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠٢٦ وكتاب رقم (۱۸۰۳/۲) بتاريخ ۲۰۲٦/٨/٦ وبناء علي كتاب محافظة بورسعيد رقم (٥٠٥) بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۲۲ والمتضمن طلب العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار قرار بإنشاء مركز ومدينة وذلك لضم الجزء الواقع داخل الحيز العمراني المعتمد من حي الجنوب والتجمعات الريفية التي لا يوجد لها أحوزة عمرانية .

وتم التصديق على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من السيد / إيهاب السيد حسن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة أطلس للمقاولات المتكاملة يلتمس في تخصيص قطعة أرض بمساحة (٤٠٤٦,٥) م كاشغال مؤقت لشركة اطلس المتكاملة لإقامة محطة خرسانة مركزية ضمن الأرض المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة المشروع طبقاً للقيمة التقديرية التي تحدد من اللجنة المختصة بمديرية الإسكان والمرافق.