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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رصد الخدمة من قلب الميدان.. رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ مستشفى "النصر التخصصي"

رصد الخدمة من قلب الميدان.. رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ مستشفى "النصر التخصصي"
رصد الخدمة من قلب الميدان.. رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ مستشفى "النصر التخصصي"
محمد الغزاوى

 أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، زيارة تفقدية مفاجئة  لمستشفى "النصر التخصصي"؛ للوقوف على كفاءة الأداء وانضباط خطوط سير الخدمة الطبية على أرض الواقع.

جاء ذلك تأكيداً لنهج المتابعة الحية واستمراراً لتطبيق توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة التواجد الميداني الدائم بين المواطنين داخل المنشآت الصحية

رئيس رعاية بورسعيد الصحية  يفاجئ مستشفى "النصر التخصصي"

وتضمنت الجولة الميدانية جولات مكثفة في أكثر القطاعات حيوية واحتكاكاً بالجمهور؛ حيث استهل الدكتور اسماعيل الحفناوى مروره بتفقد قسم الطوارئ للوقوف على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتوافر الفرق الطبية على مدار الساعة، قبل أن ينتقل إلى العيادات الخارجية لمتابعة انتظام الكشوفات وسلاسة تنظيم أعداد المترددين لمنع أي ازدحام.

كما شملت المتابعة الدقيقة تفقد سير العمل بقسم الرنين المغناطيسي و قسم الأشعة العلاجية ، مع التوجيه بالالتزام التام بالجداول الزمنية للفحوصات وضمان التشغيل الأكفأ للتقنيات الطبية المتقدمة.

ولم تقف الجولة عند حدود المتابعة التنفيذية، بل امتدت إلى التواجد المباشر وسط المواطنين داخل أماكن انتظار المرضى؛ حيث حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي على فتح حوارات مباشرة ومفتوحة مع المنتفعين لاستطلاع آرائهم حول مستوى الرعاية ورصد أي ملاحظات بشفافية تامة

وأكد أن “رضا المواطن وراحته هما البوصلة الحقيقية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل”.

ووجه الدكتور اسماعيل الحفناوى إدارة المستشفى بالحل الفوري واللحظي لأي تحديات أو عقبات قد تواجه المرضى أثناء تلقي الخدمة.

واختتم مدير عام الفرع جولته بالتأكيد على أن الهيئة تواصل تنفيذ جولاتها المرورية المفاجئة بكافة المنشآت لترسيخ الانضباط المؤسسي وضمان حصول أهالي بورسعيد على خدمة طبية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة في كل الأوقات.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية النصر التخصصي

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