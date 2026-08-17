تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة زينب بحي المناخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف أحياء بورسعيد

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة، موجهاً بتنفيذ تطوير شامل ومتكامل يحقق نقلة نوعية في مستوى المنطقة، مع الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين أعمال الرصف والتجميل، والارتقاء بالمظهر العام بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة

محافظ بورسعيد : تطوير شامل للمنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري

كما وجه المحافظ بإقامة مسطح أخضر على أعلى مستوى بالمنطقة، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وجمالية للمواطنين، مؤكداً أهمية أن تتكامل أعمال التطوير مع عناصر التشجير والتجميل بما يعزز جودة الحياة ويحقق أفضل استفادة ممكنة من المساحات المتاحة

وفي السياق ذاته، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع ضرورة تحقيق التكامل بين أعمال البنية التحتية والتطوير الحضاري، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الحركة المرورية والمظهر العام للشارع.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق والأحياء، بما يتواكب مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.