محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الجامعة وإنشاء ساحة انتظار

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجامعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي ( الجامعة و 15 سبتمبر) بمدينة بورفؤاد

وحرص المحافظ خلال الجولة على متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بشارع الجامعة، والتي تشمل أعمال الرصف والتمهيد، ورفع كفاءة الإضاءة، وأعمال التجميل والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع الجامعة، وفق أعلى معايير الجودة، كما وجه بإقامة ساحة انتظار (باركينج) بالشارع تستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة انتظار السيارات بالمنطقة

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر، مشيراً إلى قرب الانتهاء من الأعمال الجارية، والتي تتضمن تنفيذ أعمال التجميل وإنشاء المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بصورة منظمة وبمستوى جمالي متميز، بما يضفي مظهراً حضارياً على الشارع

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير، والتأكيد على سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الطرق والمناطق المحيطة بها