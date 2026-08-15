90 مشروعاً .. طفرة تنموية تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات الخدمية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، والتأكد من انتظام معدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد طفرة تنموية وخدمية متكاملة، في ظل تنفيذ أكثر من 90 مشروعاً على أرض الواقع بمختلف القطاعات، لافتاً إلى ما تشهده مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من نسب إنجاز متقدمة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي بورسعيد

محافظ بورسعيد: نهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هو إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة

وأوضح محافظ بورسعيد: "نهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين، وتوفير خدمات أفضل تواكب تطلعاتهم، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية يشعر المواطن بتأثيرها بشكل مباشر على أرض الواقع."

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفاً للجهود في مختلف الملفات التنموية والخدمية، بما يرسخ مكانة بورسعيد كنموذج متكامل للتنمية، ويعزز جودة الحياة لأبناء المحافظة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها بورسعيد.