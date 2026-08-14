محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المبنى المؤقت لخدمات منتفعي التأمين الصحي الشامل بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى المؤقت المخصص لسداد الاشتراكات والخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، والكائن بحي المناخ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتيسير على المواطنين والحد من التكدس والازدحام داخل مبنى التأمين الصحي الشامل.

ورافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

المحافظ يوجه بسرعة وتكثيف الأعمال والانتهاء من التجهيزات تمهيدًا لتشغيل وافتتاح المبنى قبل نهاية الشهر

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بالمبنى، موجهًا بسرعة تكثيف العمل والانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت، تمهيدًا لدخوله الخدمة قبل اخر الشهر واستقبال المواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغط على المبنى الرئيسي للتأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمة أكثر سهولة وسرعة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، ويوفر بيئة خدمية حضارية تضمن راحة المواطنين وسرعة إنجاز معاملات للتيسير على المواطنين.