رئيس جامعة بورسعيد: نستمع للجميع بكل حيادية.. والتدريب المستمر واكتشاف المجتهدين

واصل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، لقاءاته الدورية والمفتوحة مع أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تطوير بيئة العمل والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري بما يدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وتحقيق أهدافها.

وجاء لقاء اليوم مع السادة أعضاء الجهاز الإداري بكليات الجامعة، بحضور الأستاذة سامية المصيلحي، أمين عام الجامعة، حيث شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا ومناقشات موسعة حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الإداري، واحتياجات الكليات، وبرامج التدريب، وتحقيق الرضا الوظيفي، وإعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الشابة.



واستهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم خالص الشكر والتقدير والتهنئة لأعضاء الجهاز الإداري بكليات القطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم ودورهم الفاعل في إنجاح الزيارة المهمة للأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له إلى مستشفى جامعة بورسعيد.



رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إعداد قيادات شابة وتحقيق الرضا الوظيفي.. ونؤكد احترام التقاليد

وأشاد رئيس الجامعة بما شهده رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال الزيارة من انضباط واضح، ومنظومة عمل متكاملة وفاعلة، وتجهيزات وإمكانات متطورة، إلى جانب ما تشهده المستشفى من توسعات وافتتاح أقسام جديدة تقدم خدمات طبية متميزة لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج جهد جماعي وتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة.



وخلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تعمل بخطوات جادة نحو تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت من خلال فرق عمل متخصصة، وفي فترة زمنية وجيزة، بالعمل على تطوير وتعديل عدد من اللوائح المالية والإدارية بما يسهم في تحسين بيئة العمل، وخلق موارد جديدة، وتحقيق قدر أكبر من الرضا الوظيفي للعاملين.



وأوضح رئيس الجامعة أن حرصه على عقد هذه اللقاءات يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاستماع المباشر إلى العاملين والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على إجراء التعديلات المناسبة التي تحقق مصلحة العمل وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات الجهاز الإداري وتدعم استقراره وتطوره.



وشدد رئيس الجامعة على أن الحيادية والشفافية والاستماع إلى الجميع تمثل منهجًا أساسيًا في إدارة الجامعة، مؤكدًا أن أبواب الجامعة مفتوحة أمام الجميع لعرض الرؤى والمقترحات، وأن معيار التقييم هو العمل والكفاءة والقدرة على الإنجاز.



وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن التدريب المستمر واكتشاف الكفاءات والمجتهدين وإتاحة الفرصة أمام القيادات الشابة تأتي في مقدمة أولويات الجامعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المؤسسي واستدامة النجاح.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجامعة كل كلية بضرورة تحديد احتياجات جهازها الإداري من برامج التدريب والتأهيل المختلفة، وفقًا لطبيعة العمل وإمكانات وقدرات العاملين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية، ويساعد على بناء كوادر إدارية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية والقيام بمهامها بكفاءة.



وأشار إلى أن الجامعة تواصل تنفيذ خطوات إعادة الهيكلة والتطوير الإداري بما يخدم منظومة العمل، ويفتح المجال أمام اكتساب خبرات جديدة، ويعزز الاستفادة من الطاقات والكفاءات الموجودة داخل الجامعة، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة والبرامج التنفيذية المحددة لها والجداول الزمنية المستهدفة.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على التطوير المستمر، بما يواكب تطلعات الجامعة ويعزز مكانتها على المستويات المصرية والعربية والدولية.



وفي ختام اللقاء، وجه رئيس جامعة بورسعيد رسالة إلى أعضاء الجهاز الإداري بكليات الجامعة، أكد خلالها أهمية الحفاظ على ممتلكات الكليات ومرافق الجامعة ومظهرها الحضاري، والحرص على الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية، والحفاظ على المكانة المتميزة التي وصلت إليها جامعة بورسعيد بين الجامعات المصرية والعربية والدولية.



وشدد رئيس جامعة بورسعيد على أن الحفاظ على مكتسبات الجامعة وتطويرها مسؤولية مشتركة، وأن كل فرد من أبناء الجهاز الإداري يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة النجاح، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل والعطاء والالتزام والانضباط، بما يليق باسم ومكانة جامعة بورسعيد.