محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر بجوار مجمع المطاعم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر بجوار مجمع المطاعم، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع على أرض الواقع

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات و عدد من الجهات المختصة

بدء أعمال الإنترلوك والبازلت وشبكات الري والكهرباء وأعمدة الإضاءة بساحة النصر

وخلال الجولة، تابع المحافظ بدء أعمال تنفيذ الإنترلوك والبازلت، وشبكات الري الخاصة بمناطق الزراعات، وأعمال الكهرباء وأعمدة الإضاءة، إلى جانب استكمال أعمال الخرسانة وباقي الأعمال الإنشائية ضمن المشروع

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمدينة بورسعيد.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بحي المناخ، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال رصف المنطقة المحيطة بالحديقة، والعمل على ظهورها في صورة جمالية متميزة، بما يعزز من قيمتها كمتنفس حضاري للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية إنشاء باركينج يستوعب أعدادًا كبيرة من السيارات بالمنطقة المحيطة بالحديقة، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير والارتقاء بالمناطق الحيوية بالمحافظة