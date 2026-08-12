وكيل تعليم بورسعيد: التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية

عقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع مديري المدارس الخاصة والممثلين القانونيين لها، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور لمياء الجهيني، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص، في إطار الاستعدادات المكثفة لبدء لعام الدراسي الجديد ومتابعة جاهزية المؤسسات التعليمية الخاصة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وأكد محمود بدوي خلال الاجتماع أن التعليم الخاص يعد شريكًا أساسيًا في المنظومة التعليمية وعنصرًا فاعلًا في دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم، مشيرا إلى أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين المديرية والمدارس الخاصة بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية ويلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى ضرورة الاستعداد الشامل للعام الدراسي الجديد والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات ومراجعة عناصر العملية التعليمية لضمان بدء الدراسة في أجواء آمنة ومنظمة تعكس الصورة اللائقة لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

واستعرض مدير تعليم بورسعيد ملف سد العجز في صفوف أعضاء هيئة التدريس، مشددا على ضرورة الحصر الدقيق للاحتياجات الفعلية بكل مدرسة والعمل الفوري على تحقيق التوازن في توزيع المعلمين لعدم تأثر انتظام الدراسة، موجها بسرعة تنفيذ نشرات النقل والندب وفق القواعد المنظمة.

ونوه بدوي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع درجة الاستعداد والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد وسرعة التعامل مع أي تحديات، مع الالتزام الكامل بالقرارات واللوائح المنظمة وتعزيز قنوات التواصل بين المدارس الخاصة والمديرية.