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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ويشيد بجهود الهيئة

رئيس هيئة الاعتماد يؤكد أن مستشفى جامعة بورسعيد يمثل إضافة مهمة للبنية الصحية بالمحافظة
رئيس هيئة الاعتماد يؤكد أن مستشفى جامعة بورسعيد يمثل إضافة مهمة للبنية الصحية بالمحافظة
محمد الغزاوى

استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق لسيادته، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشاد رئيس جامعة بورسعيد بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في متابعة التطور الذي تشهده المنشآت الصحية، ودعمها المستمر لجهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له إلى مستشفى جامعة بورسعيد تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة المستشفى نحو تحقيق الجودة والاعتماد، وتعكس اهتمام الهيئة بمتابعة ما تشهده المستشفى من تطور في البنية التحتية والإمكانات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رئيس هيئة الاعتماد يؤكد أن مستشفى جامعة بورسعيد يمثل إضافة مهمة للبنية الصحية بالمحافظة

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بزيارة الأستاذ الدكتور أحمد طه لمستشفى جامعة بورسعيد، التي تمضي بخطى متسارعة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، وتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الجامعة تضع تطوير القطاع الصحي بالجامعة ومستشفى جامعة بورسعيد على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى دعم المستشفى وكلياتها الطبية بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متميزة.

كما أعرب عن تقديره للجولة التفقدية التي قام بها رئيس الهيئة والوفد المرافق داخل مختلف أقسام مستشفى جامعة بورسعيد، والتي هدفت إلى التعرف عن قرب على مستوى الالتزام بتطبيق معايير الجودة، ومتابعة استدامة الممارسات التي تضمن سلامة المرضى وتحسن جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للتقييم والتطوير المستمر، والوقوف على نقاط القوة والعمل على تعزيزها، إلى جانب التعامل مع أي تحديات قد تعوق استكمال مسيرة الاعتماد.

وأشار الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة إلى أهمية اللقاء الموسع الذي عقده الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع قيادات مستشفى جامعة بورسعيد وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، مؤكدًا أن اللقاء شهد حوارًا ثريًا وتبادلًا للخبرات والرؤى حول متطلبات الجودة والاعتماد وآليات تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن الممارسة اليومية لمعايير الجودة، وما يواجه العاملون داخل المنشآت الصحية من تحديات أثناء التطبيق، تمثل بوصلة مهمة للهيئة في جهودها المستمرة لتطوير وتحديث معايير الجودة، بما يتناسب مع الواقع العملي واحتياجات المنظومة الصحية المصرية، ويضمن تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير وفاعلية تطبيقها على أرض الواقع.

وفي ختام كلمته، وجه الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق، على زيارته ودعمه المستمر لمسيرة تطوير القطاع الصحي، وعلى إشادته بالجهود المبذولة من كليات القطاع الصحي بالجامعة وفرق العمل بمستشفى جامعة بورسعيد.

كما أعرب عن تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا التقدم، من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحي بالجامعة وقيادات وأطباء وأعضاء وهيئة تمريض وفنيين وإداريين مستشفى الجامعة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي وتكاتف جميع العاملين، وأن مستشفى جامعة بورسعيد أصبحت اليوم على المسار الصحيح نحو استكمال الخطوات التنفيذية للحصول على الاعتماد، بما يعزز مكانتها كصرح طبي جامعي قادر على تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة، ويواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة صحية متطورة ومستدامة.

ومن جانبه، قدم الأستاذ الدكتور أحمد طه، التهنئة لرئيس جامعة بورسعيد بمناسبة افتتاح المستشفى الجامعي الجديد، مؤكدًا أن المستشفى يمثل إضافة مهمة للبنية الصحية بالمحافظة، لما يوفره من إمكانات وخدمات طبية متخصصة يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات المواطنين ورفع جودة الرعاية الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الجامعية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة، والبحث العلمي، بما يعزز قدرتها على الإسهام في تطوير الممارسات الصحية ودعم التدريب والتعليم الطبي المستمر، ونقل المعرفة والخبرات إلى مختلف مستويات تقديم الخدمة، بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمواطن.

وشدد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات تقديم الخدمة، ومنها القطاع الجامعي، يمثل أحد العوامل المهمة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة أن يصاحب هذا التكامل التزام موحد بمعايير الجودة وسلامة المرضى للوصول الى رعاية صحية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور أحمد طه حرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR على دعم المستشفى الجامعي الجديد، للإسراع بانضمامه إلى قائمة المنشآت الصحية المعتمدة، بما يتيح له تقديم خدماته الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، عميد طب بورسعيد، أن الحضور حققوا استفادة كبيرة من كلمة رئيس الهيئة وما تضمنته من رسائل مهمة حول ضرورة نشر ثقافة الجودة داخل المنشآت الصحية، وعدم التعامل مع معايير الجودة باعتبارها مجرد متطلبات للاعتماد، وإنما تحويلها إلى ممارسة يومية راسخة في جميع مراحل العمل الطبي والإداري، بما ينعكس بصورة مباشرة على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وخلال اللقاء، استعرضت الأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد، مراحل التطور التي شهدتها المستشفى، وما تحقق من إنجازات متتالية أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات والإمكانات الطبية، وصولًا إلى الاستعداد للتقدم للاعتماد، مؤكدةً أن المستشفى تمتلك من المقومات والإمكانات البشرية والطبية والتجهيزية ما يؤهلها للانطلاق بخطوات جادة نحو تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتطورة وفقًا لأعلى المعايير.

شارك في الزيارة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور سيد العقد، الدكتورة ولاء عبد اللطيف، الدكتورة إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة سالي أونسي، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة رانيا حسين، مدير الادارة العامة للدعم الفني، الدكتور محمد الطحاوي، مدير المتابعة والاتصال السياسي.

بورسعيد جامعة بورسعيد مستشفي جامعة بورسعيد هيئة الاعتماد

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