محافظ بورسعيد يبحث بدء إصلاح ورفع كفاءة 63 معدة وسيارة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع لجنة العمرات الجسيمة، لمتابعة خطة إصلاح ورفع كفاءة المعدات والسيارات للمحافظة والاحياء، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حيث تناول الاجتماع الموقف الخاص بالمعدات التي تحتاج إلى أعمال إصلاح وصيانة، وخطة إعادة تشغيلها والاستفادة منها في دعم منظومة العمل الميداني.

بدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات والسيارات لدعم منظومة العمل والخدمات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في أعمال إصلاح 63 معدة وسيارة ضمن المرحلة الثانية من خطة رفع الكفاءة، بما يسهم في إعادة المعدات المتوقفة إلى الخدمة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة، ودعم احتياجات الأحياء في تنفيذ الأعمال والخدمات المختلفة.

وتشمل أعمال الإصلاح عددًا من سيارات القلاب والكنس والدوبل كابينة والميني باص، إلى جانب معدات وسيارات خدمية متنوعة

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع استمرار المتابعة الدورية للمعدات بعد عودتها إلى الخدمة، لضمان جاهزيتها ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء بورسعيد.