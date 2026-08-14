محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة "ميدان وحديقة المسلة "بحي الشرق على مساحة 30 ألف م٢

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة المسلة بحي الشرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق المستهدف منها.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بالميدان والحديقة، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال ومراحل العمل، مؤكد علي أهمية الالتزام بالمخطط العام للتطوير والحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للموقع.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يؤكد الحفاظ على الطابع التاريخي للميدان والحديقة خلال التطوير

رافقه خلالها الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق ، والمهندسة زينب الجباس مدير ادارة المشروعات.

وتشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة المسلة تنفيذ تطوير شامل للموقع على مساحة 30 ألف متر مربع، يتضمن رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء وتوفير وتركيب المقاعد لخدمة المواطنين، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة ورفع كفاءة العناصر والمكونات المختلفة بالموقع، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحويل المنطقة إلى متنفس حضاري متكامل.

وأبدى اللواء إبراهيم أبو ليمون عدم رضاه عن معدلات الأداء الحالية، موجها بسرعة تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية والميدانية للأعمال، والتنسيق بين جميع الجهات المنفذة والإشرافية، بما يضمن إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والدفع بالأعمال على أرض الواقع لتحقيق المستهدف من مشروع التطوير.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تطوير ميدان وحديقة المسلة يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق والمساحات الخضراء والمواقع الحيوية والحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمحافظة وتوفير متنفس حضاري يليق بأهالي بورسعيد وزائريها.