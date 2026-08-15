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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة بدء تنفيذ المشروعات الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات
محمد الغزاوى

عقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة وبدء العمل بالمشروعات الجديدة التي تم طرحها وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات والحرص على سرعة دخولها حيز التنفيذ والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا الحمامي بالإدارة الاستراتيجية، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني مدير جهاز تعمير بورسعيد، إلى جانب ممثلي جهات الإشراف والتنفيذ والجهات المعنية.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي تم طرحها ومناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة موجها بسرعة بدء العمل في المشروعات الجديدة مع ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للبدء الفوري في التنفيذ، مؤكدا علي  أهمية الدفع بمعدلات العمل على أرض الواقع وعدم السماح بأي تأخير في بدء المشروعات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع جهات الإشراف والتنفيذ بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع والتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير الأعمال، ورصد أي معوقات قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها بشكل فوري.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة والعمل على سرعة إنجازها ودخولها الخدمة في أقرب وقت بما يتوافق مع خطط التنمية والتطوير بالمحافظة.

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