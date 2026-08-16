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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مُبادرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «مصر تنطلق بالتصدير» تصل محافظة بورسعيد

مصر تنطلق بالتصدير” تصل محافظة بورسعيد
مصر تنطلق بالتصدير” تصل محافظة بورسعيد
محمد الغزاوى

تستضيف جامعة بورسعيد فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وتنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك يوم 31 أغسطس 2026، بالمبنى الإداري لجامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة والتي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة وجهات الدولة الأخرى فيما يتعلق بمساعدة الشركات على النفاذ بمنتجاتها الأسواق الخارجية.

 مصر تنطلق بالتصدير” تصل محافظة بورسعيد

حيث تركز المبادرة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تعزيز قدرتها وتمكينا من  النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والتدريب والتوجيه والدعم الفني بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.

وتتضمن فعاليات المبادرة التعريف ببرامج المساندة التصديرية، وفرص التمويل المتاحة، وآليات الاستفادة من المنصات التجارية الرقمية والأسواق الواعدة، إلى جانب التدريب على أساسيات وإجراءات التصدير، والتعريف بمتطلبات الجودة ومواصفات الأسواق الدولية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني ودراسات الأسواق المستهدفة وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم للبعثات التجارية والمعارض الدولية وبعثات المشتريين .

ويمثل انعقاد المبادرة بجامعة بورسعيد فرصة مهمة لتعزيز دور الجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الاقتصاد والصناعة، ودعم ثقافة ريادة الأعمال والتصدير، وبناء جسور التعاون بين الجامعة ومؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال.

وتعد استضافة محافظة وجامعة بورسعيد لهذه الفعالية انطلاقًا من دورهما  كشريك فاعل في خطط التنمية بمحافظة بورسعيد، والسعي المستمر إلى دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الصادرات المصرية، وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وعلى الشركات الراغبة في حضور فعاليات المبادرة التسجيل على الرابط التالي أضغط هنا 

بورسعيد مصر تنطلق بالتصدير جامعة بورسعيد محافظة بورسعيد

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