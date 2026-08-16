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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المتابعة لا تقل عن التطوير.. أبو ليمون يتفقد أعمال تطوير وإنارة مدخل محافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإنارة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات
محافظ بورسعيد يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإنارة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمدخل المحافظة من ناحية منطقة الرسوة، استمرارًا لجولاته المسائية لمتابعة مستوى الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمداخل والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الإضاءة، بما يعزز عوامل الأمان ويُظهر المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة. 

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، محمد الشناوي رئيس حي الضواحي.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإنارة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة من أجهزة الحي لأعمال الإنارة، والتأكد من كفاءة الكشافات والأعمدة وانتظام عملها، مع سرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات تظهر على المنظومة، مؤكدًا أن الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير لا يقل أهمية عن تنفيذها.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف حملات الحي لضبط النباشين والتعامل مع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بمنظومة الإنارة أو العبث بالكشافات والأعمدة الحديثة.

وأكد ضرورة الحفاظ على مكونات المنظومة من أي تعديات أو محاولات سرقة أو إتلاف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن استدامة أعمال التطوير والحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري لمدخل محافظة بورسعيد.

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