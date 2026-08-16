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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة منخفض التكاليف

تطوير شامل لـ8 عمارات بمنطقة منخفض التكاليف ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق
تطوير شامل لـ8 عمارات بمنطقة منخفض التكاليف ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة منخفض التكاليف، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

تطوير شامل لـ8 عمارات بمنطقة منخفض التكاليف ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق

وتابع المحافظ سير العمل في تطوير منطقة منخفض التكاليف، والتي تضم 8 عمارات سكنية، حيث اطلع على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة العمارات السكنية، وإحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي، وتطوير شبكات مياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز جودة الحياة للمواطنين

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