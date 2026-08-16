قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان
سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك
انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات
على أرض مصر.. تفاصيل جهود القاهرة لحل معضلة انسحاب الاحتلال ونزع سلاح حماس
الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة مجمع المدارس بمدينة بورفؤاد

جولات محافظ بورسعيد التفقدية
جولات محافظ بورسعيد التفقدية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد ، أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة مجمع المدارس بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار متابعة الأعمال الجارية للارتقاء بالمناطق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية والمظهر الحضاري

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة احسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل، حيث تابع المحافظ ميدانياً معدلات تنفيذ الأعمال، ووجه بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش بمحيط مجمع المدارس بالتوازي مع أعمال الرصف والإضاءة والبلدورات

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال رفع تراكمات الرتش بمحيط منطقة مجمع المدارس، موجهاً بسرعة رفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول، بالتوازي مع أعمال التطوير، بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام وتهيئة المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة، والتي تشمل أعمال الرصف، ورفع كفاءة الإضاءة والبلدورات، وتنفيذ ورفع كفاءة مصارف وبلوعات الأمطار، إلى جانب أعمال التجميل والمسطحات الخضراء، بما يحقق تطويراً شاملاً للمنطقة ويرتقي بمستوى الخدمات والمظهر العام.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والبرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أهمية تنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات ويعزز المظهر الحضاري للمنطقة

وفي سياق متصل، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال زراعة أشجار البونسيانا بشارع الجلاء بمدينة بورفؤاد، موجهاً بمواصلة أعمال التشجير والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والتجميل والتشجير تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة مختلف المناطق والطرق والمحاور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

ترشيحاتنا

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الفنان عزيز مرقة و حودة

عزيز مرقة يشعل مهرجان القلعة بالغناء مع حودة لأول مرة

ليلى زاهر

بعد جدل ظهورهما في ABtalks.. ليلى أحمد زاهر ترد على الانتقادات وتكشف تفاصيل علاقتها بهشام جمال

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد