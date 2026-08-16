محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة مجمع المدارس بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد ، أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة مجمع المدارس بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار متابعة الأعمال الجارية للارتقاء بالمناطق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية والمظهر الحضاري

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة احسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل، حيث تابع المحافظ ميدانياً معدلات تنفيذ الأعمال، ووجه بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش بمحيط مجمع المدارس بالتوازي مع أعمال الرصف والإضاءة والبلدورات

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال رفع تراكمات الرتش بمحيط منطقة مجمع المدارس، موجهاً بسرعة رفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول، بالتوازي مع أعمال التطوير، بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام وتهيئة المنطقة بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة، والتي تشمل أعمال الرصف، ورفع كفاءة الإضاءة والبلدورات، وتنفيذ ورفع كفاءة مصارف وبلوعات الأمطار، إلى جانب أعمال التجميل والمسطحات الخضراء، بما يحقق تطويراً شاملاً للمنطقة ويرتقي بمستوى الخدمات والمظهر العام.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والبرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أهمية تنفيذ أعمال التطوير بصورة متكاملة، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات ويعزز المظهر الحضاري للمنطقة

وفي سياق متصل، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال زراعة أشجار البونسيانا بشارع الجلاء بمدينة بورفؤاد، موجهاً بمواصلة أعمال التشجير والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والتجميل والتشجير تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة مختلف المناطق والطرق والمحاور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة.