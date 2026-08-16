قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباين عالمي وارتفاع محلي.. سعر الحديد اليوم الإثنين 17 أغسطس
سماع الشهود في محاكمة 59 متهما بقضية خلية التجمع الأول الإرهابية.. اليوم
ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان
سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك
انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمول الحي الإماراتي بحي الجنوب ويوجه بسرعة إنجاز الأعمال

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للطرق والشوارع

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، حيث تابع المحافظ ميدانياً مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، ووجه بمواصلة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي 

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري بطول 1200 متر، والتي تشمل إعادة التأهيل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وإقامة أعمدة ديكورية، وأعمال الرصف والتخطيط، ورفع كفاءة الإضاءة، بالإضافة إلى عمل بلوعات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة الالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان خروج الأعمال بالصورة الحضارية اللائقة

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الحي الإماراتي، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف المنطقة المحيطة بالمول بالكامل، وتنفيذ أعمال البلدورات والبلاط، وإنشاء ورفع كفاءة بالوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال التجميل والتزيين وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق الحيوية، وتحسين مستوى البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لهم

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

ترشيحاتنا

هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا

هيا عمرو فوزي.. طالبة طب تحولت إلى بطلة في لحظات الرعب بحادث مول أرابيلا

أخبار التوك شو

توك شو| الوسطاء مصر وتركيا وقطر يؤكدون دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة.. هيا عمرو فوزي تروي لحظات إنقاذ مصابي حادث مول أرابيلا

خبير تكنولوجيا: حان الوقت لتطبيق الهوية الرقمية

خبير تكنولوجيا: حان الوقت لتطبيق الهوية الرقمية

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد