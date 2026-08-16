محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمول الحي الإماراتي بحي الجنوب ويوجه بسرعة إنجاز الأعمال

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للطرق والشوارع

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، والمهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق والنقل، حيث تابع المحافظ ميدانياً مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، ووجه بمواصلة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع عبد الرحمن شكري بطول 1200 متر، والتي تشمل إعادة التأهيل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وإقامة أعمدة ديكورية، وأعمال الرصف والتخطيط، ورفع كفاءة الإضاءة، بالإضافة إلى عمل بلوعات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة الالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان خروج الأعمال بالصورة الحضارية اللائقة

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمول الحي الإماراتي، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف المنطقة المحيطة بالمول بالكامل، وتنفيذ أعمال البلدورات والبلاط، وإنشاء ورفع كفاءة بالوعات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب أعمال التجميل والتزيين وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق الحيوية، وتحسين مستوى البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يسهم في توفير بيئة أفضل للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لهم