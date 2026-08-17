ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية ASTORIA GRANDE التي ترفع علم بالاو، والقادمة من ميناء كوشاداسي بتركيا، وعلى متنها 414 راكبا و409 أفراد من طاقم السفينة، وذلك ضمن رحلاتها البحرية المنتظمة.

وذكر بيان عن المنطقة الاقتصادية اليوم / الاثنين / أنه من المقرر تنظيم برامج سياحية للركاب خلال فترة تواجد السفينة، تشمل زيارات إلى مدينة بورسعيد، إلى جانب رحلات إلى القاهرة والجيزة؛ لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء أنطاليا بتركيا.

يأتي ذلك ضمن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط حركة السياحة البحرية بموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال السفن السياحية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والسفن.

وتواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها في تطوير ورفع كفاءة موانئها البحرية، بما يدعم قدراتها التشغيلية ويعزز من تنافسيتها في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة البحرية.

وأفاد البيان أن السفينة تعد من السفن السياحية التي تجوب العالم ضمن رحلات بحرية منتظمة في البحر المتوسط، والمملوكة لشركة Goodwin Shipping Ltd، حيث يبلغ طولها 193 مترا، وعرضها 32 مترا، وغاطسها 6 أمتار.

ويتمتع ميناء غرب بورسعيد بموقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، بما يعزز من قدرته على استقبال السفن السياحية ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.