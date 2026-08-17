أسبوع حافل بالإنجازات.. محافظ بورسعيد يضع تطوير الخدمات والاستجابة للمواطنين على رأس الأولويات

شهدت محافظة بورسعيد، على مدار الأيام الماضية، حراكًا تنفيذيًا وميدانيًا مكثفًا بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، شمل مختلف القطاعات والمناطق والأحياء، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع استمرار المتابعة المباشرة للمشروعات على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه معدلات التنفيذ.

وشهدت ملفات تطوير المناطق السكنية والبنية التحتية جانبًا كبيرًا من المتابعة، حيث تفقد المحافظ ووجه ببدء واستكمال أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة بعدد كبير من المناطق، شملت 72 عمارة بالمنطقة الأولى بحي المناخ، و110 عمارات بالمنطقة الخامسة، و30 عمارة بالأمين الجديد، إلى جانب مناطق خالد بن الوليد التي تضم 239 عمارة، و«على طاقة شمسية» التي تضم 88 عمارة، وعمرو بن العاص التي تضم 160 عمارة بحي الزهور، فضلًا عن مساكن النصر والمطحن والوفاء والأربعين عمارة والسلاطية، ومتابعة رصف الطرق الداخلية بمنطقة عمر بن الخطاب لخدمة 168 عمارة سكنية.

تحركات مكثفة لدعم القطاع الصحي وملفات الإسكان والاستثمار.. واستجابات عاجلة للشكاوى والحالات الإنسانية

و تابع المحافظ أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين والحدائق، وسير العمل في إنشاء سوق التصنيع الحضاري الجديد، وأعمال صيانة كوبري النصر العائم، وتطوير المبنى المؤقت لخدمات منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وفي القطاع الصحي والإسكان والاستثمار، عقد محافظ بورسعيد اجتماعات ولقاءات موسعة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات والمسؤولين، لبحث تعظيم الاستفادة من مركز بورسعيد للأشعة المقطعية، وتعزيز التكامل بين الهيئات الطبية، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب بحث عدد من ملفات الإسكان مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. كما التقى المحافظ عددًا من المستثمرين ورئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد، لبحث دعم الحركة التجارية والاستثمارية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية بالمحافظة.

وامتدت المتابعة إلى ملفات النظافة والإنارة والخدمات اليومية، حيث تفقد المحافظ أعمال النظافة والتجميل بمناطق متعددة، ووجه بتكثيف الأعمال ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية، كما تابع أعمال تطوير منظومة الإنارة وتركيب مئات الكشافات الجديدة بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، ضمن خطة المحافظة لتركيب 5 آلاف كشاف جديد، إلى جانب متابعة أعمال إصلاح ورفع كفاءة 63 معدة وسيارة تابعة للأحياء، بما يدعم منظومة العمل الميداني والخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى الجانب الإنساني، واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون لقاءاته المباشرة بالمواطنين والاستجابة لشكاواهم ومطالبهم، سواء خلال جولاته الميدانية أو من خلال استقبالهم بمكتبه، حيث تعامل مع عدد من الحالات الإنسانية العاجلة ووجه بتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة، كما التقى أهالي عدد من المناطق واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم محاور العمل التنفيذي، وأن المحافظة حريصة على سرعة التعامل مع الشكاوى وتحويلها إلى إجراءات وحلول ملموسة.

ويعكس هذا الحراك المكثف خلال أسبوع واحد توجهًا واضحًا نحو العمل الميداني والمتابعة المستمرة، بالتوازي مع التحرك في الملفات الخدمية والتنموية والإنسانية، بما يدعم خطة محافظة بورسعيد لاستكمال مسيرة التطوير وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمناطق، ووضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.