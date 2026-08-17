أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية ASTORIA GRANDE التي ترفع علم بالاو، والقادمة من ميناء كوشاداسي بتركيا، وعلى متنها 414 راكبًا و409 أفراد من طاقم السفينة، وذلك ضمن رحلاتها البحرية المنتظمة.

في زيارتها الأولى..

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية ASTORIA GRANDE

ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للركاب خلال فترة تواجد السفينة، تشمل زيارات إلى مدينة بورسعيد، إلى جانب رحلات إلى القاهرة والجيزة لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء أنطاليا بتركيا.

ويأتي استقبال السفينة في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنشيط حركة السياحة البحرية بموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال السفن السياحية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والسفن.

وتواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها في تطوير ورفع كفاءة موانئها البحرية، بما يدعم قدراتها التشغيلية ويعزز من تنافسيتها في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة البحرية.

وتعد السفينة من السفن السياحية التي تجوب العالم ضمن رحلات بحرية منتظمة في البحر الأبيض المتوسط، والمملوكة لشركة Goodwin Shipping Ltd.، حيث يبلغ طولها 193 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وغاطسها 6 أمتار.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء غرب بورسعيد يتمتع بموقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، بما يعزز من قدرته على استقبال السفن السياحية ودعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.