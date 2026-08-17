بورسعيد.. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع اللحوم ومنتجات مجهولة المصدر

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات محمد حلمي أحمد مدير عام المديرية، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر وكيل المديرية، وذلك لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، والتأكد من صلاحيتها، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق ومواجهة السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر وحماية حقوق المواطنين

وأسفرت إحدى الحملات الرقابية المشتركة لإدارتي الرقابة المركزية والتجارة الداخلية عن ضبط معمل غير مرخص لتصنيع وتجهيز اللحوم بمنطقة خالد بن الوليد، حيث تم ضبط نحو 70 كجم من اللحوم والمنتجات المصنعة مجهولة المصدر، يتم تصنيعها وتجهيزها داخل المنشأة بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقواعد المنظمة لممارسة النشاط

و تبين عدم استيفاء المكان للاشتراطات اللازمة لتصنيع وتجهيز المنتجات الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وفي السياق ذاته، شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية على عدد من المحال والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، شملت التمور والمياه الغازية والمقرمشات والزبادي واللوليتا، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز والمواد الغذائية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للبيع وإعلان الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف الأحياء والمناطق، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، مع تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية، والتصدي بحزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم، فضلًا عن متابعة الالتزام بإعلان الأسعار بصورة واضحة، بما يضمن انضباط الأسواق وحماية المستهلك.