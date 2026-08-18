يواصل تعليم بورسعيد تنفيذ أعمال مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" لموسم صيف 2026، التي تشرف عليها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار الحرص على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وبطولاته، من خلال القراءة الواعية والمنافسة الثقافية الهادفة، وسط مشاركة قوية من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

استمرار أعمال مسابقة "فرسان القراءة نصر أكتوبر" بمشاركة جميع إدارات بورسعيد التعليمية

وأكد الأستاذ محمود بدوي، أن استمرار فعاليات المسابقة يعكس اهتمام الوزارة بتوظيف الأنشطة الثقافية والمكتبية في بناء وعي الطلاب، وتعزيز القيم التي تحرص المؤسسات التعليمية على غرسها في نفوس أبنائها، وتحويل مشاعر الفخر بتاريخ الوطن إلى دافع حقيقي نحو التعلم والمعرفة والتميز، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر العظيم لم يكن مجرد انتصارا عسكريا، وإنما كان نموذجًا متكاملًا للتخطيط والعلم والإرادة والتلاحم الوطني،

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن المسابقة تأتي في ضوء التوجيهات الرامية إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب، لافتًا إلى أهمية قيام الموجهين بتعميم المسابقة داخل جميع المدارس، والإعلان عن مجالاتها وموضوعاتها بمختلف الوسائل المتاحة، مع الاستعانة باستمارة الاشتراك الخاصة بمسابقات الإدارة العامة للمكتبات الواردة بنشرة المسابقات للعام الدراسي 2025/2026، واستيفاء البيانات المطلوبة بخط واضح ودقيق.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بمراحل التصفية وفقًا لآلية التنفيذ والمواعيد المحددة، وإعداد إحصاء تفصيلي يتضمن أعداد المدارس والطلاب المشاركين بكل مرحلة تعليمية، مع سرعة موافاة المديرية بأسماء الطلاب المرشحين للتحكيم النهائي في موعد غايته منتصف شهر سبتمبر 2026، بما يضمن حسن التنظيم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المسابقة.

وتتيح المسابقة أمام الطلاب الاستعانة بمصادر المعرفة المتنوعة، وفي مقدمتها مكتبات المدارس، وبنك المعرفة المصري، والمكتبات الرقمية والمصادر التي تتناول حرب أكتوبر وسيناء، على أن تتم مناقشة المتسابقين فيما قرأوه من كتب ومصادر للتحقق من مستوى الفهم والاستيعاب، مع تقديم ملخص ورقي يتضمن بيانات المصدر المقروء، ومنها عنوان الكتاب واسم المؤلف ودار النشر، أو بيانات الموقع الإلكتروني المستخدم.

وتتناول المسابقة موضوعات متنوعة تتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة؛ حيث تشمل المرحلة الابتدائية موضوعات أبطال أكتوبر العظماء، ولغز اللغة النوبية في الحرب، وسلاح حطم خط بارليف، ودور الشعب في مساندة الجيش، بينما تتضمن المرحلة الإعدادية موضوعات حول الشخصيات التاريخية البارزة، وفي مقدمتها الفريق عبد المنعم رياض، والفريق سعد الدين الشاذلي، والفريق أحمد إسماعيل علي، إلى جانب القيمة التاريخية والدينية لسيناء الحبيبة.

وفي المرحلة الثانوية، تركز المسابقة على موضوعات أكثر عمقًا، تشمل «تلاحم الجبهة الداخلية مع القوات المسلحة وقت الحرب»، و«عبقرية القرار في وقت الحرب»، و«حرب الاستنزاف وتمهيد الطريق لنصر أكتوبر»، و«أثر حرب أكتوبر على مكانة مصر إقليميًا ودوليًا»، بما يسهم في تنمية قدرة الطلاب على البحث والتحليل وربط الأحداث التاريخية بنتائجها وأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن طلاب بورسعيد يخوضون المسابقة خلال فترة الإجازة الصيفية، وفق جدول زمني متدرج لمراحل التحكيم، حيث تُجرى التصفيات على مستوى المدرسة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وعلى مستوى الإدارة التعليمية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، وعلى مستوى المديرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، بينما تُجرى المرحلة النهائية على مستوى الوزارة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026.