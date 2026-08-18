قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
ضعف سوق العمل البريطانية والوظائف الشاغرة عند أدنى مستوى منذ 2021
من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال مسابقة "فرسان القراءة نصر أكتوبر" بمشاركة جميع إدارات بورسعيد التعليمية

استمرار أعمال مسابقة "فرسان القراءة نصر أكتوبر" بمشاركة جميع إدارات بورسعيد التعليمية
استمرار أعمال مسابقة "فرسان القراءة نصر أكتوبر" بمشاركة جميع إدارات بورسعيد التعليمية
محمد الغزاوى

 يواصل تعليم بورسعيد تنفيذ أعمال مسابقة "فرسان القراءة في نصر أكتوبر" لموسم صيف 2026، التي تشرف عليها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار الحرص على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن وبطولاته، من خلال القراءة الواعية والمنافسة الثقافية الهادفة، وسط مشاركة قوية من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

استمرار أعمال مسابقة "فرسان القراءة نصر أكتوبر" بمشاركة جميع إدارات بورسعيد  التعليمية

وأكد الأستاذ محمود بدوي، أن استمرار فعاليات المسابقة يعكس اهتمام الوزارة بتوظيف الأنشطة الثقافية والمكتبية في بناء وعي الطلاب، وتعزيز القيم التي تحرص المؤسسات التعليمية على غرسها في نفوس أبنائها، وتحويل مشاعر الفخر بتاريخ الوطن إلى دافع حقيقي نحو التعلم والمعرفة والتميز، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر العظيم لم يكن مجرد انتصارا عسكريا، وإنما كان نموذجًا متكاملًا للتخطيط والعلم والإرادة والتلاحم الوطني،

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن المسابقة تأتي في ضوء التوجيهات الرامية إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب، لافتًا إلى أهمية قيام الموجهين بتعميم المسابقة داخل جميع المدارس، والإعلان عن مجالاتها وموضوعاتها بمختلف الوسائل المتاحة، مع الاستعانة باستمارة الاشتراك الخاصة بمسابقات الإدارة العامة للمكتبات الواردة بنشرة المسابقات للعام الدراسي 2025/2026، واستيفاء البيانات المطلوبة بخط واضح ودقيق.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بمراحل التصفية وفقًا لآلية التنفيذ والمواعيد المحددة، وإعداد إحصاء تفصيلي يتضمن أعداد المدارس والطلاب المشاركين بكل مرحلة تعليمية، مع سرعة موافاة المديرية بأسماء الطلاب المرشحين للتحكيم النهائي في موعد غايته منتصف شهر سبتمبر 2026، بما يضمن حسن التنظيم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المسابقة.

وتتيح المسابقة أمام الطلاب الاستعانة بمصادر المعرفة المتنوعة، وفي مقدمتها مكتبات المدارس، وبنك المعرفة المصري، والمكتبات الرقمية والمصادر التي تتناول حرب أكتوبر وسيناء، على أن تتم مناقشة المتسابقين فيما قرأوه من كتب ومصادر للتحقق من مستوى الفهم والاستيعاب، مع تقديم ملخص ورقي يتضمن بيانات المصدر المقروء، ومنها عنوان الكتاب واسم المؤلف ودار النشر، أو بيانات الموقع الإلكتروني المستخدم.

وتتناول المسابقة موضوعات متنوعة تتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة؛ حيث تشمل المرحلة الابتدائية موضوعات أبطال أكتوبر العظماء، ولغز اللغة النوبية في الحرب، وسلاح حطم خط بارليف، ودور الشعب في مساندة الجيش، بينما تتضمن المرحلة الإعدادية موضوعات حول الشخصيات التاريخية البارزة، وفي مقدمتها الفريق عبد المنعم رياض، والفريق سعد الدين الشاذلي، والفريق أحمد إسماعيل علي، إلى جانب القيمة التاريخية والدينية لسيناء الحبيبة.

وفي المرحلة الثانوية، تركز المسابقة على موضوعات أكثر عمقًا، تشمل «تلاحم الجبهة الداخلية مع القوات المسلحة وقت الحرب»، و«عبقرية القرار في وقت الحرب»، و«حرب الاستنزاف وتمهيد الطريق لنصر أكتوبر»، و«أثر حرب أكتوبر على مكانة مصر إقليميًا ودوليًا»، بما يسهم في تنمية قدرة الطلاب على البحث والتحليل وربط الأحداث التاريخية بنتائجها وأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن طلاب بورسعيد يخوضون المسابقة خلال فترة الإجازة الصيفية، وفق جدول زمني متدرج لمراحل التحكيم، حيث تُجرى التصفيات على مستوى المدرسة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وعلى مستوى الإدارة التعليمية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، وعلى مستوى المديرية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، بينما تُجرى المرحلة النهائية على مستوى الوزارة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

حفل تأبين

محافظ أسوان ينعى حامد مكى نقيب أطباء أسوان

تنفيذي بورسعيد .. يصدق على عددًا من القرارات المهمة لدعم المشروعات التعليمية والصحية والإسكان

تنفيذي بورسعيد يصدق على عدد من القرارات المهمة لدعم المشروعات التعليمية والصحية والإسكان

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تختتم معسكر إعداد وتأهيل الكوادر

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد