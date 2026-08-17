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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال التطوير بمنطقتي بنك الشاي والتصنيع الأصفر | صور

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة التنفيذ وزيادة معدلات العمل والالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة التنفيذ وزيادة معدلات العمل والالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير  ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمنطقتي «بنك الشاي والتصنيع الأصفر» بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية والخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد الشناوى رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقه تعمير بورسعيد

وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال التطوير بمنطقة «بنك الشاي»، حيث تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد 18 عمارة سكنية، واطلع على الأعمال التي تستهدف تحسين مستوى المرافق والخدمات ورفع كفاءة البيئة السكنية بالمنطقة.

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة التنفيذ وزيادة معدلات العمل والالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد

وتابع المحافظ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال وإنجازها وفق المواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون منطقة «التصنيع الأصفر»، وتابع الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطرق والأرصفة وتجهيزها لأعمال الرصف مؤكدا ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

ووجه المحافظ بالتوازي مع أعمال البنية التحتية والطرق، بتكثيف أعمال التشجير والتجميل والاهتمام بالمساحات الخضراء، ورفع مستوى النظافة بالمنطقة بصورة مستمرة، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في الشكل العام والبيئة المحيطة بالمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بزيادة معدلات التنفيذ والتواجد الميداني المستمر من جانب جهات الإشراف والتنفيذ، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل الأمثل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقتي بنك الشاي والتصنيع الأصفر تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين الطرق والبنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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