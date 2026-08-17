متنفس لأهالي المناخ.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة “حديقة الأمل”|صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بحي المناخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير متنفسات ترفيهية وخدمية تليق بأهالي بورسعيد.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يشدد على تكثيف معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد

رافق المحافظ المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بالحديقة واطلع على معدلات التنفيذ والتي تشمل الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالحديقة ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية بها إلى جانب رفع كفاءة دورات المياه وتحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يضمن توفير بيئة متكاملة ومهيأة لاستقبال المواطنين.

كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة النجيلة وتجديد وتطوير المسطحات الخضراء، وتنفيذ زراعات جديدة ومتنوعة مع الحفاظ على الأشجار والنخيل القديمة داخل الحديقة، إلى جانب تطوير بوابات الحديقة وتنفيذ ممرات جديدة للمشاة وتوفير مقاعد ديكورية حديثة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتنفيذ إضاءة ديكورية بالحديقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتنفيذ 3 برجولات داخل الحديقة بمواصفات عالية وتصميمات جمالية تتناسب مع أعمال التطوير بما يوفر أماكن مناسبة للجلوس والاستراحة ويضيف لمسة جمالية للموقع، مع تحقيق أفضل استغلال للمساحات المتاحة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف معدلات التنفيذ والدفع بالأعمال على أرض الواقع، وسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما أكد المحافظ ضرورة الحفاظ الكامل على الأشجار والنخيل القديمة باعتبارها أحد أهم المقومات الجمالية والبيئية للحديقة، وتنفيذ أعمال التطوير بما يحقق التوازن بين الحفاظ على العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة ترفع من كفاءة الموقع.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بمختلف الأحياء، بما يسهم في توفير مساحات حضارية وترفيهية متطورة تليق بأبناء المحافظة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.