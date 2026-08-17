قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل عميد نواب سوهاج محمد عبد الرحمن هلالي عن 84 عامًا
بعد توجيهات الرئيس السيسي .. موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وزير التعليم : ضبطنا حالات مخالفات فردية جارٍ التحقق منها والتعامل معها بحسم
الخرباوي : جماعة الإخوان الإرهابية ذئاب جائعة بلا دين أو خلق
اتصال سري مع كيم .. تصريح مفاجئ من ترامب قبل المناورات العسكرية على حدود كوريا الشمالية
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة "شارع المناخلي"بحي الزهور

تطوير شامل للشارع بطول 850 متر وعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات
تطوير شامل للشارع بطول 850 متر وعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع المناخلي بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير تطوير الطرق والارتقاء بمستوى البنية التحتية بمختلف مناطق المحافظة.

رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع والذي يبلغ طوله نحو 850 متر  وبعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات حيث اطلع على معدلات التنفيذ ومراحل العمل الجارية.

تطوير شامل للشارع بطول 850 متر وعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات

وتشمل أعمال التطوير رصف الطريق ورفع كفاءته وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار الأكاسيا، وتنفيذ أعمال الإنترلوك إلى جانب إحلال وتجديد شامل لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة المظهر العام للشارع.

كما تابع المحافظ أعمال بدء رصف الطريق بالطبقة السطحية الأولى من الأسفلت، مؤكدا أهمية تنفيذ أعمال الرصف وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن استدامة الطريق ورفع كفاءته وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

فورمولا إي

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد