محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة "شارع المناخلي"بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع المناخلي بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير تطوير الطرق والارتقاء بمستوى البنية التحتية بمختلف مناطق المحافظة.

رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع والذي يبلغ طوله نحو 850 متر وبعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات حيث اطلع على معدلات التنفيذ ومراحل العمل الجارية.

تطوير شامل للشارع بطول 850 متر وعرض 24 متر بداية من شارع محمد حسني مبارك حتى شارع الحراسات

وتشمل أعمال التطوير رصف الطريق ورفع كفاءته وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار الأكاسيا، وتنفيذ أعمال الإنترلوك إلى جانب إحلال وتجديد شامل لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة المظهر العام للشارع.

كما تابع المحافظ أعمال بدء رصف الطريق بالطبقة السطحية الأولى من الأسفلت، مؤكدا أهمية تنفيذ أعمال الرصف وفق المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن استدامة الطريق ورفع كفاءته وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.