في لفتة إنسانية تعكس تقدير محافظة بورسعيد لجهود عمال النظافة ودورهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم عدد من عمال وعاملات النظافة أثناء أدائهم مهام عملهم في شوارع المحافظة.

وحرص اللواء إبراهيم أبو ليمون على توجيه الشكر والتقدير لعمال وعاملات النظافة مشيدا بما يبذلونه من جهد معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهود يومية في الشوارع مؤكدا أن ما يقومون به يمثل دور أساسي وهام في الحفاظ على نظافة بورسعيد ومظهرها الحضاري.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لعمال النظافة ويقدم لهم كوبونات مواد غذائية تقديرًا لجهودهم

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتوزيع كوبونات لشراء مواد غذائية على عمال وعاملات النظافة تقديرًا لجهودهم ودعم لهم ولأسرهم مؤكد حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتقدير للعاملين الذين يؤدون واجبهم بإخلاص.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون على التواصل المباشر مع العاملين في الميدان، وتقدير الجهود التي تبذل يوميا للحفاظ على نظافة بورسعيد وظهورها بالمظهر الذي يليق بأبنائها وزائريها.