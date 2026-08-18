استمرار انعقاد لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة شغل وظائف بورسعيد الإشرافية

أجرت لجنة مسابقة الوظائف الإشرافية، برئاسة محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، المٌقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

استمرار انعقاد لجنة المقابلات الشخصية لمسابقة شغل وظائف بورسعيد الاشرافية

وباشرت اللجنة عملها لليوم الثاني بالمسابقة بعضوية الدكتورة ريحاب عبد العزيز، عميد كلية التربية جامعة بورسعيد، وعفاف كامل، المدير العام بمديرية التنظيم والإدارة، وغريب عطية، مدير إدارة الشئون القانونية، وهيام البنهاوي، مدير إدارة التوجيه الفني.

وأكد مدير المديرية أن مقابلات اليوم شملت الوظائف الإشرافية لمناصب مدير ووكيل مدرسة اعدادي، ومدير ووكيل وموجه مدرسة تربية خاصة ومدير ووكيل مدرسة رسمي لغات وموجه رياض أطفال وموجه ابتدائي.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن مسابقة الوظائف الإشرافية تأتي ضمن خطة تعليم بورسعيد للاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، وتوظيف الموارد المتاحة بصورة فعالة، بما يضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية، متمنيا السداد والتوفيق للجميع.