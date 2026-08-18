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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تختتم معسكر إعداد وتأهيل الكوادر

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والعمل على تنمية مهارات النشء والشباب واكتشاف قدراتهم ودعم البرامج والمبادرات التي تسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية وصناعة التأثير بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية شهدت ختام معسكر كيان المصريون الشباب لإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والذي أقيم على مدار (٥)  أيام بقاعة كرياتيفا بدار مصر للإبداع الرقمية بجامعة الزقازيق مشيرة إلى أن المعسكر تضمن تدريبات متنوعة في المهارات الشخصية والعلاقات العامة والدعم النفسي وتنظيم الفعاليات والتصوير والموارد البشرية والتعليق الصوتي والدوبلاج والبرمجة بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على العمل.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن الإدارة العامة للشباب نفذت تصفيات المسابقة الفنية في مجال الغناء لأعضاء ومترددي مراكز الشباب بإدارتي منيا القمح شرق وههيا إلى جانب تصفيات مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب ههيا بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والدينية وتنمية قدرات النشء والشباب

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي قيام المديرية بتنفيذ ورش وأنشطة توعوية ضمن مبادرة "إجازتنا غير"  بعدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدة متطوعي الشرقية بهدف رفع وعي النشء والشباب بمخاطر الإدمان والمواد المخدرة

وعلي صعيد آخر واصلت المديرية تنفيذ برنامج قادر على التحدي لصعوبات التعلم بمركز شباب شرقية مباشر والذي تضمن ورشا في الفنون التشكيلية وأشغال الخرز وصناعة وتشكيل الشنط إلى جانب الأنشطة الترفيهية وتنمية المهارات الحسية والحركية وتعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات كما عقد مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي ببلبيس لقاء مع أولياء الأمور للتعرف على احتياجات الأطفال والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم

كما نفذت إدارة تمكين الشباب يوما مفتوحا للتوظيف بالتعاون مع شركة العثيم بمركز شباب العاشر من رمضان لإتاحة فرص عمل للشباب وإجراء المقابلات بصورة مباشرة كما نفذت مبادرة كن رائد أعمال مبدع بمركز التنمية الشبابية ببلبيس بالتعاون مع الوكالة الإسبانية بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية مهارات إدارة المشروعات وتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ودعم أفضل المشروعات المتميزة

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة قيام المديرية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتنفيذ ندوة تثقيفية بمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي تناولت برنامج رواد النيل وسبل تمويل ودعم المشروعات الناشئة إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للمشاركين بما يسهم في رفع الوعي المالي وتعريف الشباب بالخدمات والفرص التمويلية المتاحة

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