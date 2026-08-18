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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 11 ندوة توعوية خلال أغسطس الجارى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، لافتا إلى ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

من جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها على مدار شهر اغسطس الجارى بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لترسيخ قيم الاحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ (١١) ندوة توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات ( الأوقاف - الطب البيطري - الصحة - الثقافة)، وبالتعاون مع وحدات السكان وحماية الطفل، وذلك بمراكز (فاقوس، منيا القمح، مشتول السوق ،ديرب نجم ) وحي ثان الزقازيق.

وأشاد محافظ الشرقية، بجهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية، والتي تُعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.

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