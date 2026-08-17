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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 والبحث عن آخر في انقلاب سيارة برشاح بمركز بلبيس

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

اصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر سقوط سيارة بمياه رشاح بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثمان شخص اخر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد استقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وافادت المعلومات الأولية، سقوط سيارة في مياه رشاح ناحية قرية منية سنتة التابعة لمركز بلبيس وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن شخص لانتشال جثمانه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحادث.

بلبيس مركز شرطة بلبيس الشرقية بمحافظة الشرقية

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