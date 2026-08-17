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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لص يسرق حقيبة سيدة أثناء نقلها للمستشفى بالشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة يد خاصة بوالدها وبداخلها متعلقاته الشخصية حال نقله لإحدى المستشفيات بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من (والد القائمة على النشر – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) بأنه حال سيره بدائرة القسم شعر بحالة إعياء فقام أحد الأشخاص بإصطحابه لإحدى المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق لتلقى العلاج ، ثم غافله وقام بسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار وتخلصه من الحقيبة الخاصة بالشاكى بإلقائها بأحد المصارف وشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ، وقيامه ببيع الهاتف المحمول الخاص بالشاكى لدى (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) " عميل سيئ النية - أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المستشفيات سرقة حقيبة يد

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