الجبهة الوطنية يقف إلى جانب أسر «شهداء لقمة العيش».. وفد الحزب بالشرقية لتقديم العزاء والدعم.. صور

حرص وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية على التواجد بمحافظة الشرقية، لتقديم واجب العزاء ومساندة أسر ضحايا حادث الدواويس، الذين راحوا ضحية الحادث في مأساة إنسانية مؤلمة أطلق عليها أهاليهم «شهداء لقمة العيش».

وأظهر البث المباشر للزيارة حضور وفد الحزب بين أسر الضحايا، في مشهد يعكس حرص «الجبهة الوطنية» على الوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات، ومساندة الأسر التي فقدت ذويها في الحادث، انطلاقًا من الدور المجتمعي والإنساني للحزب.

وضم وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والدكتور عثمان شعلان أمين عام الحزب بالشرقية، والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب.

تقديم واجب العزاء لأسر المتوفين

وخلال الزيارة، حرص أعضاء الوفد على تقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، والتأكيد على مساندتهم ودعمهم في هذا الظرف الإنساني الصعب، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين، بهدف تخفيف الأعباء عنهم ومساندتهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وأكد وفد الحزب أن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين لا يقتصر على تقديم واجب العزاء، وإنما يمتد إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر عقب فقدان ذويها أو تعرضهم للإصابة.

وتأتي زيارة وفد حزب الجبهة الوطنية للشرقية في إطار حرص الحزب على التواجد بين المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم واحتياجاتهم، والتأكيد على أن مساندة الأسر المصرية في الأزمات والظروف الاستثنائية تمثل أحد أهم أوجه العمل المجتمعي والوطني.

وكان حادث الدواويس قد خلف حالة من الحزن بين أهالي المحافظة، وسط تحركات رسمية ومجتمعية لمساندة أسر الضحايا والمصابين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بما يخفف من وطأة الحادث وآثاره على الأسر المتضررة.