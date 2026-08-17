من قلب العزاء.. أحد ذوي ضحايا «الدواويس» يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي و«الجبهة الوطنية».. صور

وجه أحد أفراد أسر ضحايا حادث الدواويس بالشرقية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحزب الجبهة الوطنية، ولكل من حرص على مساندة أسر الضحايا والمصابين والوقوف إلى جانبهم في أعقاب الحادث الأليم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحد ذوي الضحايا أثناء مراسم العزاء، والتي ظهرت في بث مباشر للزيارة، حيث عبر خلالها عن تقديره لكل من قدم الدعم والمساندة للأسر في هذا الظرف الإنساني الصعب.

تقديم واجب العزاء ومساندة أسر المتوفين والمصابين

وأشاد من أسرة أحد الضحايا بموقف حزب الجبهة الوطنية وحرص وفد الأمانة العامة للحزب على الحضور إلى محافظة الشرقية، وتقديم واجب العزاء ومساندة أسر المتوفين والمصابين، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للتخفيف من الأعباء التي تواجهها الأسر عقب الحادث.

وأكد أن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا في مثل هذه الظروف يمثل دعمًا إنسانيًا مهمًا، مشددًا على تقدير الأسر لكل الجهات والشخصيات التي حرصت على التواصل معهم ومساندتهم وتقديم العون لهم.

وكان وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية قد زار محافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الدواويس، في إطار حرص الحزب على مساندة المواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات.

أحد أفراد أسر ضحايا حادث الدواويس بالشرقية

وضم الوفد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والدكتور عثمان شعلان أمين عام الحزب بالشرقية، والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحرك المجتمعي للحزب لمساندة أسر «شهداء لقمة العيش»، والتأكيد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية للوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها على الأسر المتضررة.