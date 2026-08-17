قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنع Sungrow لأنظمة تخزين الطاقة
سموتريتش يدعو لاحتلال غزة والسيطرة الكاملة على القطاع
زواج النفحة.. لماذا ترفضه دار الإفتاء وما شروط الزواج الصحيح؟
وزير التعليم: مسؤوليتنا الوصول إلى صفر طالب لا يجيد القراءة بالمدرسة
"البنتاجون" يوقع عقدًا بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك
إنذارات رسمية لأصحاب 9 مزارع بالإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال بعد مأساة «الدواويس»
بعد إعلان تفاصيل البكالوريا | تربوي يحذر: التقييمات والأداءات الشهرية عبء على المعلمين وبوابة للدروس
برشلونة يوجه رسالة قوية لحمزة عبد الكريم: أهدافه لا تتوقف
معهمش إقامات .. القبض على 14 شخص أفريقى حاولوا الهرب من ارتكاز أمنى بأسوان
يجب قولها جهرا أو سرا.. خالد الجندي: لا تجوز قراءة الفاتحة بدون البسملة
50% من أسئلة امتحانات البكالوريا والثانوية العامة اختيار من متعدد والباقي مقالي..من العام المقبل
إجتياز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة..شرط لدخول امتحانات البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من قلب العزاء.. أحد ذوي ضحايا «الدواويس» يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي و«الجبهة الوطنية».. صور

أحد ذوي ضحايا «الدواويس»
أحد ذوي ضحايا «الدواويس»
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

وجه أحد أفراد أسر ضحايا حادث الدواويس بالشرقية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحزب الجبهة الوطنية، ولكل من حرص على مساندة أسر الضحايا والمصابين والوقوف إلى جانبهم في أعقاب الحادث الأليم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحد ذوي الضحايا أثناء مراسم العزاء، والتي ظهرت في بث مباشر للزيارة، حيث عبر خلالها عن تقديره لكل من قدم الدعم والمساندة للأسر في هذا الظرف الإنساني الصعب.

تقديم واجب العزاء ومساندة أسر المتوفين والمصابين

وأشاد من أسرة أحد الضحايا بموقف حزب الجبهة الوطنية وحرص وفد الأمانة العامة للحزب على الحضور إلى محافظة الشرقية، وتقديم واجب العزاء ومساندة أسر المتوفين والمصابين، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للتخفيف من الأعباء التي تواجهها الأسر عقب الحادث.

وأكد أن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا في مثل هذه الظروف يمثل دعمًا إنسانيًا مهمًا، مشددًا على تقدير الأسر لكل الجهات والشخصيات التي حرصت على التواصل معهم ومساندتهم وتقديم العون لهم.

وكان وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية قد زار محافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الدواويس، في إطار حرص الحزب على مساندة المواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات.

أحد أفراد أسر ضحايا حادث الدواويس بالشرقية

وضم الوفد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب، والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والدكتور عثمان شعلان أمين عام الحزب بالشرقية، والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحرك المجتمعي للحزب لمساندة أسر «شهداء لقمة العيش»، والتأكيد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية للوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها على الأسر المتضررة.

الدواويس عبدالفتاح السيسي ضحايا حادث الدواويس أسر الضحايا الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

محمود صلاح

غضب في الأهلي بسبب صفقة محمود صلاح.. تفاصيل الـ50 مليون جنيه تشعل أزمة مع غزل المحلة .. إيه الحكاية

ترشيحاتنا

التضخم

التضخم يتراجع في نيجيريا إلى 15.43% خلال يوليو الماضي

وحدات سكنية

شقق للشباب بدعم يناسب الدخل.. كيف تُحسب القيمة الإيجارية في طرح 2026؟

الين

تكاليف الاقتراض في اليابان تبلغ أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا

بالصور

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد