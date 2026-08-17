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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وصول وفد الجبهة الوطنية لتعزية أهالي وأسر ضحايا حادث الدواويس | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

إستقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعضاء وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية بمكتبة بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ويضم الوفد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب والمستشار محمد عمران عضو مجلس الشيوخ الأمين العام للحزب والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للحزب والدكتور شوقي علام رئيس الأمانة المركزية للشئون الدينية بالحزب والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية بالحزب والدكتور عثمان شعلان أمين عام حزب الجبهة الوطنية بالشرقية والنائب سليمان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب والنائب محمد علي يوسف عضو مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة الشرقية لتقديم واجب العزاء لأهالي وأسر ضحايا حادث الدواويس «شهداء لقمة العيش»   إنطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بضرورة توفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين والوقوف إلى جانب الأسر المصرية في أوقات الأزمات.

رحب المحافظ بأعضاء وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية في مستهل زيارتهم لمحافظة الشرقية ، مؤكداً أن توجيهات فخامة الرئيس تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن توفير الرعاية والدعم لأسر المتوفين والمصابين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفها الحادث.

ومن جانبهم قدم أعضاء الحزب الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لأسر المصابين والضحايا منذ وقوع حادث الدواويس ، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات دفن المتوفيين والمتابعة المستمرة مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية للإطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين ، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم سالمين.

ومن الجدير بالذكر أن أعضاء وفد الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية سيقومون بتأدية واجب العزاء وصرف مساعدات مالية لأسر المتوفين والمصابين في حادث الدواويس «شهداء لقمة العيش» بمركزي أبو حماد والحسينية حرصاً على تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين ومساندتهم خلال هذا الظرف الأليم.

الشرقية محافظ الشرقية الجبهة الوطنية الأمانة العامة لحزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ

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