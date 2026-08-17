قومي المرأة بالشرقية يستخرج 9 آلاف و 500 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والعشوائية والمهمشة.

وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الأجتماعية والإقتصادية والسياسية.

وأكد أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم مقومات المواطنة، لما يترتب عليه من إتاحة الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في تسليم ٩ آلاف و٥٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من أي غرامات، وذلك خلال الفتره من يناير ٢٠٢٦م حتى الأن، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وتفعيلًا لمبادرة "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني، بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والإستفادة من المبادرات الصحية والإجتماعية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتها ودعم جهود التنمية المستدامة.