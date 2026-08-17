قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة
حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص
بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
«معلومات الوزراء»: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026
موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 9 آلاف و 500 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، لتقديم خدمات استخراج البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والعشوائية والمهمشة.

وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الأجتماعية والإقتصادية والسياسية.

وأكد أن الحصول على بطاقة الرقم القومي يمثل أحد أهم مقومات المواطنة، لما يترتب عليه من إتاحة الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى استمرار جهود المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج البطاقات للسيدات غير القادرات بجميع أنحاء المحافظة.

من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نجح في تسليم ٩ آلاف و٥٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بالمجان، مع إعفائهن من أي غرامات، وذلك خلال الفتره من يناير ٢٠٢٦م حتى الأن، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وتفعيلًا لمبادرة "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت مقررة الفرع حرص المجلس على دعم المرأة وتمكينها من إثبات وجودها القانوني، بما يتيح لها الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل والإستفادة من المبادرات الصحية والإجتماعية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الشمول المالي والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتها ودعم جهود التنمية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية القومي للمرأة بطاقة الرقم القومي بطاقتك حقوقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مقترحات برلمانية لتحويل وحدات طب الأسرة إلى مراكز صحية ذكية.. نواب: خطوة لدعم الرعاية الصحية الأولية

المستشار مايكل روفائيل ، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: مدينة العدالة الرقمية تجسد رؤية الدولة لتحديث القضاء وتقديم خدمات تليق بالمواطن

مجلس النواب

برلمانية عن مقترح تحويل المراكز الصحية لوحدات ذكية: تخفف الضغط عن المستشفيات وتسرع التشخيص

بالصور

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد