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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع وإصابة 26 شخصا إثر تدافع في معبد هندوسي شرقي الهند

مصرع وإصابة 26 شخصا إثر تدافع في معبد هندوسي شرقي الهند
مصرع وإصابة 26 شخصا إثر تدافع في معبد هندوسي شرقي الهند
أ ش أ

أعلنت السلطات في الهند، مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين؛ إثر دافع وقع في معبد "أشوك دهام" بمنطقة /لاخيساراي/ بولاية بيهار، شرقي الهند حيث تجمع حشد كبير من المصلين.

وقال حاكم المنطقة "شيليندرا كومار" - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الاخبارية اليوم /الإثنين/ - إن التدافع نجم عن شائعات تفيد بسقوط عمود كهربائي على المصلين داخل المعبد.. موضحا أن "الوضع تحت السيطرة وأنه نقل المصابين الـ 19 إلى المستشفى".

من جانبه، وصف رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية "سامرات تشودري" الحادث بأنه "مفجع" وأعلن أن كل عائلة من عائلات الضحايا ستتلقى تعويضا قدره 400 ألف روبية (نحو 3600 يورو).

وتتكرر حوادث التدافع المميتة في التجمعات الكبيرة والمهرجانات الدينية في الهند، ويعود ذلك أساسا إلى عدم كفاية الإجراءات الأمنية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، لقى تسعة أشخاص مصرعهم في تدافع بمعبد هندوسي في ولاية أندرا براديش جنوب شرق البلاد.. وقبل ذلك بشهرين، أودى تدافع بحياة 36 شخصا في تجمع سياسي بولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

ووقعت إحدى أسوأ كوارث التدافع في الهند خلال السنوات الأخيرة عام 2024 في ولاية أوتار براديش، حيث لقى 120 شخصا حتفهم خلال تجمع ديني هندوسي ضم آلاف المصلين.

السلطات في الهند معبد أشوك دهام منطقة لاخيساراي بولاية بيهار شرقي الهند

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