قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أبو العينين» يضع روشتة تطوير الصناعة: مجموعات عمل متخصصة وخطط لمواجهة المنافسة
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
حقيقة تعطيل الدراسة والعمل.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للطلاب والموظفين
أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير
«كونفدرالية» بدل الدولة الفلسطينية.. ليبرمان يطرح خطة تربط الضفة بالأردن تحت مظلة أمنية إسرائيلية
البحار سامح عبد العظيم يكشف لـ «صدى البلد» سر اتصالاته بأسرته.. خاص
وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
خريطة جديدة للجان النواب.. رهام فاروق تقود «الإعلام» وناصر «الاقتراحات» وراندا «التضامن»
كييف تتحول إلى منطقة حرب.. استهداف 6 جسور يهدد شريان الحياة في العاصمة الأوكرانية
زيادة ولا تثبيت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم بعد بيان «البترول»
قردان طليقان أعلى شجرة بالعجوزة.. النيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان والتحري عن مالكهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يوروستات: أسعار المنازل في أوروبا تواصل الارتفاع..والبرتغال في الصدارة

يوروستات: أسعار المنازل في أوروبا تواصل الارتفاع..والبرتغال في الصدارة
يوروستات: أسعار المنازل في أوروبا تواصل الارتفاع..والبرتغال في الصدارة
أ ش أ

واصلت أسعار المنازل ارتفاعها في معظم أنحاء أوروبا خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة معدل التضخم في العديد من الدول، فيما تفاوتت وتيرة الارتفاع بصورة كبيرة، إذ سجلت البرتغال أعلى زيادة سنوية بلغت 16.5%، مقابل تراجع الأسعار في فنلندا ولوكسمبورج وفرنسا.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، في تقرير لها، بأن أسعار المنازل في دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة معدل التضخم البالغ 3.2%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وسجلت تسع دول أوروبية من أصل 29 دولة زيادات سنوية من رقمين في أسعار المنازل، تصدرتها البرتغال بنسبة 16.5%، تلتها بلغاريا بنسبة 15.5%.

وقال ميك كالميت، خبير العقارات لدى "جلوبال بروبرتي جايد"، إن الطلب القوي على المساكن في البرتغال لا يزال يتجاوز المعروض، خاصة في لشبونة وبورتو والمناطق الساحلية ذات الإقبال الكبير، مشيرًا إلى أن محدودية البناء الجديد والاستثمارات الأجنبية والطلب المرتبط بالسياحة واستمرار نقص المساكن أسهمت جميعها في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع دخول الأسر وزيادة الأجور، إلى جانب توافر التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا، والطلب القوي على العقارات باعتبارها استثمارًا، دعمت ارتفاع الأسعار في بلغاريا.

كما ارتفعت أسعار المنازل في ليتوانيا بنسبة 14.3%، وسلوفاكيا 13.6%، وكرواتيا 12.7%، وإسبانيا 12.1%، ورومانيا 12.1%، ولاتفيا 11.4%، والمجر 10.2%.

واقتربت الزيادات من مستوى 10% في الدنمارك بنسبة 9.4%، وسلوفينيا 9.1%، والتشيك 8.6%، كما تجاوزت الزيادات متوسط الاتحاد الأوروبي في قبرص بنسبة 7.9%، ومالطا 6.9%، وبولندا 6.3%، وأيرلندا 6%، وإستونيا 5.8%، والنمسا 5.1%، والسويد 4.8%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المنازل في ثلاث دول فقط على أساس سنوي، هي فنلندا بنسبة 2.7%، ولوكسمبورج 2.2%، وفرنسا 0.8%.

ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت إسبانيا أقوى ارتفاع في أسعار المنازل بنسبة 12.1%، بينما ارتفعت الأسعار في إيطاليا بنسبة 4%، وألمانيا بنسبة 0.6% فقط، في حين تراجعت في فرنسا بنسبة 0.8%.

وقال كارستن برزيسكي وفرانزيسكا بيل، من بنك "آي إن جي"، في تحليل إن ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ألمانيا أدى إلى تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن وضعف الطلب على قروض الرهن العقاري.

وأشار كالميت إلى أن التفاوت في معدلات نمو أسعار المنازل بين الدول الأوروبية يعكس عوامل محلية، من بينها نقص المساكن ونمو دخول الأسر وظروف التمويل العقاري والاتجاهات الديموغرافية، موضحًا أن الدول التي تشهد طلبًا قويا مع محدودية المعروض تميل إلى تسجيل زيادات أسرع في الأسعار.

وعند احتساب التضخم، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5% بالقيمة الحقيقية، مع بلوغ التضخم 3.2% خلال الفترة محل المقارنة.

وسجلت البرتغال أعلى نمو حقيقي بنسبة 12.1%، تلتها سلوفاكيا بنسبة 9.4%، وبلغاريا 9.1%، وليتوانيا 8.8%، وإسبانيا 8.3%، ولاتفيا 7.9%، والدنمارك 7.7%، والمجر 7.7%، وكرواتيا 7.5%.

وفي المقابل، سجلت ست دول تراجعًا في أسعار المنازل بالقيمة الحقيقية، تصدرتها لوكسمبورج بانخفاض 6.4%، تلتها فرنسا بنسبة 3.2% وألمانيا بنسبة 2%.

وقال كالميت إن استمرار نقص المساكن ونمو دخول الأسر وتغير ظروف التمويل العقاري تمثل أبرز العوامل التي قادت أسعار المنازل خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن بناء المساكن في العديد من الدول الأوروبية لم يواكب وتيرة الطلب.

وتوقع استمرار دعم نقص المساكن والطلب القوي لأسعار العقارات في العديد من الأسواق الأوروبية، لكنه رجح بقاء معدلات النمو متفاوتة، محذرًا من افتراض استمرار الزيادات السنوية من رقمين لعام آخر.

وأضاف أن أسعار الفائدة تمثل أكبر مصدر لعدم اليقين، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 استجابة لتجدد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يؤدي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتراجع القوة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، إلى تباطؤ الطلب على المساكن.

معدل التضخم في العديد من الدول تفاوتت وتيرة الارتفاع شبكة يورونيوز الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

"بيتكوين" تتماسك قرب 85 ألف دولار بدعم تطور تنظيمي جديد

"بيتكوين" تتماسك قرب 85 ألف دولار بدعم تطور تنظيمي جديد

صورة تعبيرية

9,6 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو

البورصة المصرية

بتداولات 1.3 مليار جنيه.. البورصة ترتفع 0.95% خلال تعاملات اليوم الأربعاء

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد