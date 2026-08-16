بيراميدز يفوز على الشرقية إنبي 2-1 وديا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الشرقية إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

تقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق أحمد نادر حواش، وتعادل بيراميدز في الشوط الثاني عن طريق أحمد عاطف قطة، قبل أن يسجل خالد عوض هدف فوز بيراميدز في نهاية المباراة من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: خالد عوض - أسامة جلال - إياد العسقلاني- أحمد توفيق

خط الوسط: أحمد عاطف عاطف قطة - حامد حمدان - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني رولاني موكوينا بالمهاجم دودو الجباس، وأحمد فوزي.